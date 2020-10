Galaxy S21 (S30) : le GPU de l’Exynos 2100 serait aussi puissant que celui du Snapdragon 875

Samsung devrait bientôt présenter l’Exynos 2100, le SoC qui devrait équiper les prochains smartphones haut de gamme qui succèderont aux Galaxy S20. Un leaker affirme que le chipset sera équipé d’un nouveau GPU composé de 14 coeurs graphiques Mali, lui offrant une puissance suffisante pour se mesurer au Snapdragon 875.

Samsung prépare activement les smartphones qui remplaceront les Galaxy S20 du début d’année 2020. Ils sont appelés Galaxy S21 ou Galaxy S30, selon les rumeurs et les pronostics. Ils sont attendus en début d’année prochaine. L’une des nouveautés attendues dans ces futurs flagships est le chipset Exynos 2100. Ce composant devrait remplacer l’Exynos 990 que vous retrouvez aujourd’hui dans les Galaxy S20 et le Galaxy Note 20.

Nous avons d’ores et déjà évoqué l’Exynos 2100 dans nos colonnes. Une rumeur affirmait il y a quelques jours que Samsung pourrait officialiser son existence, ainsi que ses principales données techniques, très prochainement. L’une des grandes nouveautés de ce chipset est la finesse de gravure : elle atteint les 5 nm, comme pour l’A14 d’Apple (que vous retrouvez dans l’iPad Air 2020 et, logiquement dans les iPhone 12).

14 coeurs dans le GPU de l'Exynos 2100

Une autre indiscrétion vient apporter quelques détails supplémentaires à propos de l’Exynos 2100. Le leaker chinois connu sous le nom d’Ice Universe a posté un message sur Twitter affirmant que le futur composant de Samsung disposera non pas d'un GPU AMD, comme certaines rumeurs l'affirmaient, mais d’un GPU ARM. Et plus précisément d'un Mali-G78 MP14. Cela veut dire que l’Exynos 2100 intègre 14 coeurs graphiques Mali-G78, la dernière génération de coeurs d’ARM. À titre de comparaison, l’Exynos 990 (Galaxy S20) dispose de 11 coeurs Mali-G77, l’Exynos 9820/9825 (Galaxy S10 et Note 10) de 12 coeurs Mali-G76 et l’Exynos 9810 (Galaxy S9) de 18 coeurs Mali-G72.

Selon Ice Universe, cette profusion de coeurs graphiques dans l’Exynos 2100 lui permettrait d’être aussi performant, au niveau des graphismes, que le futur Snapdragon 875 qui devrait être lui aussi gravé en 5 nm. Bien sûr, la gravure et le GPU ne font pas tout dans un SoC : il manque notamment les coeurs applicatifs. Selon les rumeurs récentes, les deux composants devraient profiter du Cortex-X1 d’ARM, un puissant coeur dérivé du Cortex-A78. Jamais les fiches techniques prévisionnelles d’un Exynos et d’un Snapdragon haut de gamme n’ont été aussi proches l’une de l’autre. Samsung parviendra-t-il vraiment cette année à tenir la comparaison ? Réponse en février 2021.