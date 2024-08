Le Galaxy Fold vous fait rêver, mais son prix vous rebute ? Cette appli vous donne un avant-goût du smartphone pliable

Le Galaxy Fold est le smartphone pliable par excellence. Ce format si particulier peut faire rêver, mais l'appareil reste malheureusement inaccessible pour de nombreux utilisateurs en raison de son prix élevé. Fort heureusement, une appli permet de goûter aux joies du pliable.

Depuis quelques années maintenant, le format pliable est devenu particulièrement à la mode. Si Samsung a été le premier à ouvrir le bal avec les Galaxy Fold et les Galaxy Flip, de nombreux constructeurs ont ensuite marché dans les pas de la firme sud-coréenne. On pense par exemple au Honor Magic V2, au Razr 50 Ultra de Motorola, ou encore au tout récent Google Pixel 9 Pro Fold par exemple. Début juillet, Samsung s'est bien entendu illustré en lançant sa dernière génération de smartphones pliables : les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6.

Aussi séduisant soient-ils, les derniers “pliables” disponibles sur le marché sont malheureusement loin d'être accessibles à toutes les bourses, la faute à un prix généralement élevé. Néanmoins, il existe un moyen plutôt amusant, et totalement gratuit, d'avoir un aperçu de l'expérience offerte par un pliable.

Try Galaxy, l'appli de Samsung pour tester les dernières nouveautés

Comme vous le savez peut-être, Samsung a lancé en février 2024 une application baptisée Try Galaxy. Pour résumer, elle permet de découvrir les fonctionnalités exclusives des Galaxy S24 sous One UI 6.1 en simulant la surcouche du constructeur sur votre smartphone.

De cette manière, vous pouvez essayez les récentes fonctionnalités basées sur l'IA des Galaxy S24 comme Live Translate, Chat Assist, Note Assist ou encore Photo Assist et Circle To Search (Entourer pour chercher dans la langue de Molière). Et grâce à la dernière mise à jour de Try Galaxy, il est maintenant possible de transformer son appareil en Galaxy Fold !

Comment “transformer” son smartphone en Galaxy Fold

Effectivement, un nouveau bouton “Essayez le Fold” est maintenant disponible à l'accueil de Try Galaxy. Avant de lancer l'opération, il faudra toutefois faire en sorte d'avoir un second smartphone à disposition. L'occasion parfaite d'inviter votre moitié ou un ami à participer à cette petite expérience. Voici le reste de la marche à suivre :

lancez tous les deux Try Galaxy et “Essayez le Fold”

cliquez sur “Oui, nous avons deux téléphones”

choisissez ensuite la position de votre smartphone (écran de gauche ou de droite

Un code va alors apparaître sur l'un des deux appareils

Renseignez le code en question sur le second smartphone

Désormais, les écrans de vos smartphones respectifs ne font plus qu'un ! Mettez-les côte à côte pour avoir un avant-goût de l'expérience offerte par un Galaxy Fold. Pour l'occasion, Samsung offre quelques démonstrations qui exploitent justement les capacités d'un appareil pliable. Sympathique non ?