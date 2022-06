Le forfait Le petit avec 40Go à moins de 5€/mois chez Prixtel

En ce moment chez Prixtel, vous pouvez profiter exceptionnellement du forfait Le petit à moins de 5€/mois ! Retrouvez tous les détails de l’offre ci-dessous.

Profiter de l’offre chez Prixtel

Jusqu’à ce soir minuit seulement, l’opérateur Prixtel vous propose certainement l’une des offres mobile avec le meilleur rapport qualité prix du moment : un forfait avec 40Go d’Internet mobile pour seulement 4,99€/mois, et ce, sans engagement.

Difficile de dire non à une telle offre ! Pour ce prix incroyable, le forfait Le petit vous propose des appels et SMS illimités en France et depuis l’Union européenne et les DOM, ainsi que 10Go d’Internet mobile en roaming. Pour l’Internet mobile en France métropolitaine, Le petit Prixtel s’adapte et vous propose de payer en fonction de ce que vous consommez.

Ainsi, vous payez :

4,99€/mois la première année si vous consommez moins de 40Go.

7,99€/mois la première année si vous consommez entre 40Go et 50Go.

9,99€/mois la première année si vous consommez entre 50Go et 60Go.

La remise de -5€/mois s’achèvent au-delà de 12 mois.

Avec ce forfait, vous profitez également de tous les avantages Prixtel. L’opérateur vous propose le réseau 4G de SFR, une offre flexible et sans engagement, un forfait mobile neutre en CO2 et un service client aussi efficace que réactif.

Deux autres forfaits Prixtel à prix mini

Si vous cherchez un forfait avec une large enveloppe de données mobiles, vous pouvez aussi craquer pour les autres forfaits Prixtel. Également à prix mini, ces deux offres sont elles aussi flexibles.

En souscrivant le forfait Le grand Prixtel, vous pouvez profiter des appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l’Union européenne et les DOM, ainsi que 20Go de data en roaming. L’offre vous donne accès à un minimum de 100Go d’Internet mobile en France et jusqu’à 140Go. Elle coûte :

6,99€/mois la première année si vous consommez moins de 100Go.

9,99€/mois la première année si vous consommez entre 100 et 120Go.

12,99€/mois la première année si vous consommez entre 120 et 140Go.

La remise de -6€/mois s’achèvent au-delà de 12 mois, mais là encore l’offre est sans engagement, vous pouvez donc en changer quand vous voulez.

Pour ceux qui veulent un tarif qui ne change pas même après un an, pas de problème : Prixtel propose le forfait Le dunk avec 80Go d’Internet mobile. Le forfait est en partenariat avec les Playoffs Betclic Elite. Il inclut les appels et SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine et vers l’Union européenne et les DOM, ainsi que 10Go de data en roaming. Il coûte :

5,99€/mois si vous consommez moins de 20Go.

7,99€/mois si vous consommez entre 20 et 50Go.

9,99€/mois si vous consommez entre 50 et 80Go.

Les offres Le petit et Le grand sont valables jusqu’à ce soir minuit. Pour en profiter, il va donc falloir faire vite !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Prixtel.