Le fabricant Galax menace de faire sauter la garantie des SSD pour les cryptomineurs

Le constructeur de SSD Galax a décidé de réagir face au recours massif de SSD et disques durs pour miner du Chia, une cryptomonnaie particulièrement populaire en Asie. L'entreprise promet de faire sauter la garantie des SSD utilisés pour faire du minage.

Nous vous en parlions il y a quelques jours. Une cryptomonnaie connaît un essor sans précédent, notamment en Asie. Baptisée Chia, cette devise numérique ne nécessite pas de cartes graphiques pour la miner, mais plutôt des supports de stockage comme des SSD ou des disques durs. Plus grande la capacité est, plus grande sera le rendement. Un phénomène qui inquiète les constructeurs de SSD, qui craignent une pénurie similaire à celle que connaît Nvidia avec ses RTX 3000.

D'autant que les effets pervers de la popularité de Chia se sont déjà fait ressentir : les prix des SSD et des HDD entre 4 et 18 To de capacité ont triplé à Hong Kong. Certains fabricants sont même d'ailleurs en situation de pénurie, à l'instar de la marque chinoise Jiahe Jinwei, actuellement à court de SSD de 1 et 2 To.

Pour endiguer ce processus, le constructeur de SSD GALAX a décidé de prendre des mesures drastiques. En effet, GALAX adopte la tolérance zéro envers les utilisateurs qui comptent se servir des SSD de la marque pour miner du Chia. Ainsi, toute utilisation d'un SSD GALAX pour miner n'importe quelle cryptomonnaie mettra fin à la période de garantie du produit.

Une pratique qui peut endommager les SSD

GALAX rappelle que l'utilisation d'un SSD pour à des fins de cryptominage peut endommager sérieusement l'appareil, en raison de la vitesse d'écriture trop élevée. À terme, cela peut provoquer des ralentissements ou des dommages irréversibles, dus “au volume excessif d'écriture des données”.

La marque poursuit : “Selon les règlements d'assurance qualité de nos produits SSD, nous avons le droit de refuser de fournir les services d'assurances qualité. Le droit d'interprétation finale revient à notre entreprise”. Pour l'heure, plusieurs fabricants chinois ont fait savoir leur intention de proposer des SSD et des HDD spécifiquement dédiés au minage de Chia notamment. Ils sont actuellement en production de masse et devraient être lancés très prochainement.

Du côté des cartes graphiques, Nvidia pourrait lancer prochainement une nouvelle gamme de RTX 3000 avec des limiteurs de minage intégrés. Ces GPU pourraient être lancés en mai 2021, en parallèle du lancement de la GeForce RTX 3080 Ti.

