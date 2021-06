Le Dune de David Lynch sortira en Blu-ray 4K cet été

Dune de David Lynch aura enfin le droit à sa version Blu-Ray 4K. Cette dernière est prévue pour sortir dans le courant du mois d’août et en deux éditions. De quoi surfer sur la vague Dune qui débutera à la rentrée.

Le film maudit de David Lynch aura enfin le droit à sa version blu-ray 4K. Comme le pointe Slashfilm, Arrow Video sortira deux coffrets collector, un standard et un deluxe, accompagnés de tout un tas de goodies comme des cartes postales, un poster ou encore un livre d'artworks La sortie est prévue pour le 31 août.

Le film en lui-même a été remastérisé en ultraHD, évidemment, mais aussi HDR10 avec une compatibilité Dolby Vision. A l’intérieur, on y trouvera des making-of inédits, des scènes coupées, des nouveaux commentaires audios… De quoi satisfaire les fans. Pour le moment, cette sortie ne semble concerner que les Etats-Unis, mais on peut espérer voir un jour ce coffret en Europe.

Dune est un film maudit. Réalisé par David Lynch et basé sur l’œuvre de Frank Herbert, il a connu un accueil glacial à sa sortie et a bidé au box-office. La production chaotique a même conduit son réalisateur (qui n’était alors pas encore la légende qu’il est aujourd’hui) à renier sa création. Il est vrai que Dune est un long-métrage brouillon au rythme mal maîtrisé, toutefois, tout n’est pas à jeter, loin de là. Il dispose par exemple d’une ambiance unique et d’une bande son magistrale. Au fil des années, une solide communauté de fans s’est créée autour de cette œuvre intrigante.

Dune va avoir le droit à un nouveau film

Bien entendu, c’est ressortie en blu-ray n’est pas désintéressée. Une nouvelle adaptation de Dune arrive en effet au cinéma très bientôt, puisque sa sortie est prévue pour le 15 septembre en France. Pour les Etats-Unis, il connaîtra aussi une sortie simultanée sur HBO Max, c’est du moins ce qui est prévu pour l’instant.

Ce nouveau film sera réalisé par Denis Villeneuve (Arrival, Sicario, Blade Runner 2049) et sera porté par un casting cinq étoiles. On retrouvera à l’écran Thimothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Jason Momoa, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Dave Bautista et bien d’autres encore.

Source : Slashfilm