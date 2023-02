Western Digital présente le DC HS760, un disque dur à deux bras digne des meilleurs SSD

Le stockage mécanique mort et enterré ? C'est sans compter Western Digital qui vient de présenter le DC HS760, un HDD équipé de deux actionneurs qui offre des débits proches de ceux des meilleurs SSD SATA du marché.

Comme nous l'avons évoqué dans nos colonnes en septembre 2022, le prix des SSD ne cessent de baisser. De quoi envisager par les analystes de Trendforce la fin programmé des disques durs mécaniques. Il faut bien reconnaître que les chiffres soutiennent les prévisions de ces experts. En effet, en juillet 2022, les résultats de ventes combinés de Seagate, Toshiba et Western Digital ont mis en lumière une chute des ventes des HDD de 34% en seulement un an.

Mais va-t-on vraiment assister à la mort des disques durs mécaniques ? C'est sans compter Western Digital justement qui vient de présenter le DC HS760 dans la gamme UltraStar (dédiée aux professionnels). Quelle est sa particularité ? Il s'agit du premier disque dur à double actionneur de la marque. Dans les faits, il se présente comme le principal concurrent des disques Exos X20 dévoilés par Seagate. A la différence près que le périphérique de WD se contente d'une simple connectivité SAS.

Le premier HDD de Western Digital avec deux bras

Comme dit plus haut, la principale nouveauté du DC HS760 est d'embarquer deux bras indépendants qui permettent de lire ou d'écrire des données en parallèle. De quoi en toute logique doubler les performances de lecture et d'écriture. De fait, Western Digital annonce un débit séquentiel doublé, avec des performances 1,7 fois supérieures à celles offertes par un UltraStar HS560 en aléatoire (qui lui est équipé d'un seul actionneur).

Pour l'heure, la marque n'a pas encore publié la fiche produit détaillée du DC HS760. Néanmoins, on peut facilement imaginer les vitesses de lecture et d'écriture de la bête en se basant sur celle du HC560, dont il s'inspire. De fait, on devrait s'approcher des 582 Mo/s en lecture séquentielle et 554 Mo/s en écriture séquentielle. Des débits donc similaires à ceux offerts par les meilleurs SSD SATA du marché actuellement.

Notez par ailleurs que WD annonce avec ce disque dur une amélioration de l'efficacité énergétique de l'ordre de 37 % par rapport au HC560 de 20 To. D'ailleurs, côté capacité de stockage, il sera aussi doté de 20 To comme son prédécesseur. Pour l'instant, le prix de l'appareil n'a pas encore été communiqué.