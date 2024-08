Le design du Xiaomi 15 Pro se dévoile dans une fuite, avec un clin d’œil aux modèles classiques

Le Xiaomi 15 Pro se dévoile peu à peu à travers de nouvelles fuites. Doté du tout dernier processeur Snapdragon 8 Gen4 et d'une configuration photo impressionnante, ce modèle s'annonce comme l'un des smartphones les plus attendus de l'année.

Xiaomi prépare activement le lancement de sa nouvelle série de smartphones, et les rumeurs autour du Xiaomi 15 Pro se font de plus en plus précises. Les premières informations laissent entrevoir un appareil clairement haut de gamme qui va intégrer les dernières innovations technologiques. Parmi les caractéristiques qui retiennent l'attention, on retrouve la puissance brute promise par le tout nouveau Snapdragon 8 Gen4 de Qualcomm. Ce processeur, attendu en octobre, est destiné à propulser ce téléphone au sommet des performances mobiles.

Outre son processeur, le Xiaomi 15 Pro se distingue par une configuration photo impressionnante. Ce modèle haut de gamme serait équipé d'un trio de capteurs Leica de 50 mégapixels. Chacun d'entre eux serait dédié à des usages spécifiques : un capteur principal de grande taille pour des photos ultra détaillées, un ultra grand-angle pour capturer plus de scènes en une seule prise, et enfin, un téléobjectif périscope pour des zooms sans perte de qualité. Ces spécifications suggèrent une nette amélioration par rapport aux modèles précédents, notamment en ce qui concerne les performances en faible luminosité et la versatilité des prises de vue.

Le design du Xiaomi 15 Pro se dévoile à travers une fuite

On en sait maintenant plus sur le design du Xiaomi 15 Pro grâce à une fuite récente de rendus. Ce modèle arbore une esthétique qui marie tradition et modernité en reprenant certains éléments emblématiques des précédentes séries de Xiaomi. La coque arrière légèrement arrondie rappelle le succès du Xiaomi 12, tandis que le module caméra, disposé de manière harmonieuse, témoigne d'une attention particulière à l'intégration esthétique. Le design du 15 Pro est aussi fonctionnel, avec un écran micro-courbé qui améliore la prise en main tout en offrant une meilleure immersion visuelle.

Avec ces caractéristiques, le Xiaomi 15 Pro va pouvoir se distinguer dans la catégorie des smartphones haut de gamme. Ses performances solides, son design soigné et son système photo avancé en font un appareil à surveiller pour l'année 2024.