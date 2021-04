Le design des Sony Xperia 1 III et 10 III a été dévoilé par un fabricant de coques

Un fabricant de coques, Olixar, a dévoilé entièrement le design des futurs Sony Xperia 1 III et 10 III en présentant ses futures coques. Ce n’est pas la première fois flagship 1 III et le smartphone milieu de gamme 10 III font parler d’eux avant leur sortie.

La firme technologique japonaise a annoncé qu'elle lancerait de nouveaux téléphones le 14 avril, et ces deux smartphones seront bien présentés au cours de cet événement. Cependant, le fabricant de coques Olixar n’a pas attendu l’officialisation des téléphones pour montrer leur design.

Les nouvelles images corroborent les rumeurs qui disaient que le Xperia 1 III aurait un écran 4K au ratio 21:9. L'écran semble être plat et sa diagonale est apparemment de 6,5 pouces. Selon les fuites précédentes, il sera compatible avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Enfin, on sait que le smartphone sera propulsé par le SoC Snapdragon 888, le nouveau chipset gravé en 5nm de Qualcomm. Par conséquent, le Xperia 1 III est plus puissant que le récent Xperia Pro, pourtant affiché à un prix de 2500 dollars.

Les Xperia 1 III haut de gamme sera conçu en partenariat avec Zeiss

Le design ne révèle pas seulement la finition arrière, mais aussi un changement au niveau de la photo. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les rendus montrent le nouveau périscope et un logo ZEISS T* sur le module photo. En dehors de cela, nous avons des placements d'E/S similaires, y compris la prise casque de 3,5 mm, une chose rare sur un smartphone aussi puissant.

Le Xperia 10 III n’est plus très secret non plus. Celui-ci serait légèrement plus petit que le 1 III, puisqu’il serait équipé d’un écran de 6 pouces. On sait qu’à l'arrière, il disposera d'un capteur principal de 12 MP, d'un téléobjectif de 8 MP et d'un capteur ultra grand-angle de 8 MP. On imagine que celui-ci utilisera un processeur milieu de gamme, comme le Snapdragon 765G. Par conséquent, il s’agirait du premier smartphone 5G milieu de gamme de Sony.

Il faudra attendre la présentation du 14 avril prochain pour en savoir davantage. En plus de ces deux smartphones, Sony pourrait bien dévoiler un nouveau Xperia Compact, qui viendrait directement concurrencer l’iPhone 12 mini.

Source : Android Headlines