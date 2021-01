Sony lance le Xperia Pro, un smartphone à 2500 $ déjà obsolète

Quasiment un an après sa présentation officielle, le Sony Xperia Pro débarque enfin aux États-Unis au prix mirobolant de 2500 $. Ce smartphone vise principalement les professionnels de la vidéo, et à ce prix-là, il lui sera difficile de séduire une autre clientèle.

Souvenez-vous, le 24 février 2020, Sony a tenu une conférence en ligne pour présenter ses nouveaux smartphones, faute de pouvoir le faire au MWC 2020. Le salon barcelonais a été annulé en raison de pandémie de Covid-19. Durant cette présentation, le constructeur japonais a présenté les Sony Xperia 1 II et Xperia 10 II. Ces deux smartphones attendus n'étaient pas seuls, puisque la firme a crée la surprise en révélant le Xperia Pro, le smartphone ultime pour les professionnels de la vidéo.

Un an après sa présentation, le Xperia Pro est enfin disponible aux États-Unis, pour un prix plutôt prohibitif de 2500 $. La principale particularité de l'appareil est d'embarquer un port HDMI, qui permet de transformer le smartphone en moniteur en le reliant à un appareil photo ou une caméra. Grâce à une antenne à quatre canaux qui exploitent des ondes millimétriques (mmWave), le Xperia Pro bénéficiera d'une connexion 5G ultra rapide pour télécharger ou steamer des flux vidéo.

Un Snapdragon 865 sur un smartphone à 2500 $…

Hormis cette fonctionnalité qui pourra effectivement plaire aux amateurs et aux professionnels de la vidéo, la fiche technique du Xperia Pro ne reflète pas vraiment son prix. Pour 2500 $, on peut s'attendre à retrouver sous le capot un Snapdragon 888, le dernier processeur de Qualcomm. Raté, puisque le constructeur a choisi d'intégrer le même processeur que sur le Xperia 1 II, à savoir un Snapdragon 865. Cela reste une très bonne puce, mais à 2500$ pièce, difficile de comprendre pourquoi Sony n'a pas opté pour le dernier Soc du fondeur américain.

La fiche technique du Xperia Pro diffère de celle du Xperia 1 II à un niveau : la quantité de mémoire vive et d'espace de stockage. On passe ainsi à 12 Go de RAM et à 512 Go de mémoire interne, contre 8 Go de RAM et 256 Go sur le Xperia 1 II. Et mise à part ça… c'est tout. Les caractéristiques techniques sont ensuite identiques à celle du précédent flagship de Sony. On retrouve la dalle OLED 6,5″ compatible HDR, le quadruple capteur photo composé de 3 capteurs 12 MP et d'un module iTOF, et la même batterie 4000 mAh compatible avec la charge rapide Quick Charge 3.0.

Quoi qu'il en soit, et même si ce smartphone se destine avant tout aux créateurs de contenus et aux professionnels, payer un smartphone 2500 $ paraît excessivement cher, alors qu'il est possible de s'équiper en matériel vidéo pour bien moins cher. Sony propose par exemple le FDR-AX100, un camescope 4K d'excellente facture vendu 1359 €… Soit 1141 € de moins que le prix du Xperia Pro. Pour l'heure, Sony n'envisage pas de lancer le Xperia Pro en Europe.

