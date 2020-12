Sony Xperia 1 III : 5G, écran 4K 120 Hz, Snapdragon 888, une fuite dévoile tout

Le Sony Xperia 1 III, le prochain flagship 5G du fabricant japonais, se dévoile avant l'heure. Plusieurs semaines avant le lancement, une fuite a dévoilé les points clés de la fiche technique du smartphone. Il se distingue notamment par un écran 120 Hz 4K OLED, un SoC Snapdragon 888 et un lecteur d'empreintes digitales sur la tranche.

En février dernier, Sony a levé le voile sur le Xperia 1 II, son premier smartphone 5G. Avec son écran OLED 4K HDR 10+ de 6,5 pouces au format 21:9, son quadruple capteur photo et son SoC Qualcomm Snapdragon 865, le flagship de Sony était parvenu à nous surprendre. Comme on vous le disait dans notre test du Xperia 1 II, la firme nippone a corrigé la plupart des points faibles de la première génération.

Sans grande surprise, Sony devrait continuer sur sa lancée avec le Xperia 1 III. Fidèle à ses habitudes, le géant japonais devrait lancer le smartphone dans le courant du mois de février 2021. Si le terminal n'a pas encore été officialisé par Sony, un informateur a dévoilé une grosse partie de la fiche technique sur son compte Twitter.

Voici la fiche technique du Xperia 1 III

D'après The Galox!, leaker et YouTubeur réputé du milieu, le Xperia 1 III sera construit autour d'un écran 4K OLED HDR de 6,5 pouces. Contrairement à son prédécesseur, le smartphone profiterait d'une dalle avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Du reste, Sony devrait une nouvelle fois s'appuyer sur un format 21:9. La dalle serait 15% plus lumineuse que celle du Xperia 1 II.

Sur la tranche, on devrait retrouver le lecteur d'empreintes digitales. Contrairement à la plupart des fabricants Android, Sony refuse toujours de glisser le capteur biométrique sous la dalle. Certifié IP65/IP68, le Xperia 1 III est résistant à la poussière et à l'eau. Comme on pouvait s'y attendre, le flagship est alimenté par le SoC Snapdragon 888, le nouveau chipset gravé en 5nm de Qualcomm, couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Evidemment, il est compatible avec les réseaux 5G. Pour l'heure, on ignore si le terminal est compatible avec les ordres millimétriques de la 5G. Ce n'était pas le cas du Xperia 1 II.

Enfin, Sony commercialiserait le Xperia 1 III à un prix de 1199 dollars, comme son prédécesseur. En Europe, la firme devrait donc proposer le smartphone à 1199 euros. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur le prochain Sony, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.