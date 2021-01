Xperia Compact : Sony travaillerait sur un smartphone petit format

Sony pourrait de nouveau miser sur sa gamme Xperia Compact, presque quatre ans après le Xperia Compact XZ2. Une fuite évoque en effet un smartphone de 5,5 pouces qui pourrait être dévoilé dans peu de temps. Cependant, après l’échec de l’iPhone 12 Mini, il semble risqué de lancer un terminal si petit aujourd’hui.

Il fut un temps où un smartphone de 5 pouces était considéré comme immense. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, où le 6 pouces minimum est roi. Certains constructeurs, comme Apple avec l’iPhone 12 Mini, tentent pourtant de remettre le format au goût du jour. Ce pourrait également être le cas de Sony avec un nouvel Xperia Compact. Le leaker Steve Hemmerstoffer partage en effet quelques fuites concernant l’un des prochains terminaux de la marque japonaise. Trois ans après le Xperia XZ2 Compact (qui faisait 5 pouces), Sony travaillerait sur un nouveau téléphone de petite taille.

Il embarquerait un écran de 5,5 pouces et adopterait des dimensions de 140 x 68,9 x 8,9 mm. Peu de détails sont donnés sur le produit pour le moment, si ce n’est qu’il aurait une encoche discrète pour abriter un capteur selfie de 8 mégapixels et qu’un APN de 13 mégapixels trônerait à l’arrière. Il embarquerait aussi un capteur d’empreintes dans son bouton d’allumage (situé sur la tranche) et un port Jack 3,5 mm., Pour l’instant, on ne sait pas plus de choses, notamment sur son processeur. Sa date de sortie n’est pas connue non plus, mais le leak évoque un vague « bientôt ».

Le format Mini, un pari viable ?

Les smartphones sont de plus en plus grands et certains peuvent regretter le petit format utilisable à une main. Toutefois, les petits écrans ne font plus vendre. Il y a quelques mois, Apple a sorti son iPhone 12 Mini, doté d’une dalle de 5,4 pouces.

Mais le grand retour du format compact est compliqué. Apple a en effet du mal à vendre son Mini, à tel point que la production a été ralentie pour laisser la place aux autres modèles. Les petits écrans sont-ils définitivement passés de mode ? En tout cas, les signaux ne sont pas bons. Reste à voir comment Sony pourrait se débrouiller avec ce nouveau modèle.

Source : Voice