Sony annoncera de nouveaux smartphones le 14 avril, le successeur du Xperia 1 II attendu

Sony vient d’officialiser la date de sa prochaine conférence dédiée à sa gamme de smartphones Xperia. La firme japonaise dévoilera donc au moins un nouveau produit le 14 avril prochain. Soit dans deux semaines. L’événement sera retransmis en direct sur YouTube. Le remplaçant du Xperia 1 II y est évidemment attendu.

Il y a deux catégories de constructeurs. Il y a ceux qui dévoilent des smartphones toute l’année, comme Xiaomi ou Samsung. Et il y a ceux qui préfèrent s’appuyer uniquement sur des temps forts, comme Apple. Sony, amateur de traditions, fait clairement partie de la seconde catégorie. La firme japonaise a pris l’habitude de dévoiler deux fois dans l’année des téléphones : une fois au début du printemps. Et une fois au début de l’automne.

Et justement, il est temps pour Sony de dévoiler la nouvelle étape de son catalogue de smartphone. L’information a été officialisée ce matin, sur le compte YouTube officiel de la gamme Sony Xperia. Vous pouvez y retrouver en tête de cette chaîne le prochain rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de la marque. Il s’agit du 14 avril prochain. Soit dans moins de deux semaines.

L’événement sera naturellement retransmis sur YouTube (et certainement sur certains réseaux sociaux). Cela commencera à 09 heures 30 le matin, heure française. La durée de l’événement n’est pas précisée. Il n’est donc pas possible de supposer du nombre de téléphones qui seront officialisés.

Un nouveau Xperia haut de gamme attendu

Nous avons bien évidemment plusieurs hypothèses à propos du programme des festivités. D’abord, plusieurs rumeurs laissaient entendre que la firme prépare le lancement du successeur au Xperia 1 II, le Xperia 1 III (prononcez Xperia 1 mark III, comme les appareils photo Alpha). Celui-ci pourrait supporter un écran OLED de 6,5 pouces dont la définition devrait rester 4K, comme précédemment. Le taux de rafraichissement devrait atteindre 120 Hz, comme sur le Xperia 5 II.

Les rumeurs parlent également d’un Snapdragon 888 pour donner vie à l’ensemble, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, afin d’aller concurrencer les smartphones gaming tels que le ROG Phone 5. Une batterie de 5000 mAh et un appareil photo avec lentille périscopique complèteraient l’ensemble. Parmi les autres hypothèses possibles, nous pensons également à des successeurs pour les Xperia 10 II et Xperia L4. Ils ont tous deux été présentés en février 2020 avec le Xperia 1 II.