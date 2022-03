Le deal du jour AliExpress : le Xiaomi Mi Band 6 à prix mini

Aujourd'hui, chez AliExpress, vous pouvez profiter du bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 à moins de 25€ avec un code promo exclusif. Retrouvez les détails de l'offre dans cet article.

Profiter de l'offre

Vous êtes sportif ou vous souhaitez tout simplement suivre votre santé au quotidien ? Un bracelet connecté peut vous accompagner tous les jours et surveiller votre santé et vos activités. Seul problème : ils sont souvent coûteux et de nombreuses personnes ne peuvent pas se les procurer. Mais pas de panique, nous avons trouvé l'offre idéale : vous pouvez profiter du bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 à prix mini chez AliExpress.

Grâce au code SDFRM107, à utiliser lors de votre commande après avoir ajouté le bracelet à votre panier, vous pouvez en effet vous procurer le bracelet connecté pour seulement 23,14€ au lieu de 35,14€. Une réduction de 12€ à ne pas rater pour le bracelet qui est, de plus, expédié depuis la France.

Le Xiaomi Mi Band 6 est, en effet, vendu sur le site d'AliExpress par la boutique officielle de Xiaomi et celle-ci l'expédie depuis la France métropolitaine et garantit une livraison en 3 jours seulement.

Le suivi de votre santé au quotidien sans vous ruiner

Avec le bracelet Xiaomi Mi Band 6, vous profitez notamment :

D'un écran AMOLED 1,56″

De 326PPI Retina

D'un moniteur de fréquence cardiaque

Du suivi de votre sommeil

D'un capteur d'activité physique avec 30 sports

Du paiement sans contact

Du suivi du taux d'oxygène dans le sang (Spo2)

De 6 coloris

De l'étanchéité jusqu'à 50m

D'une batterie LiPo 125mAh performante capable de tenir 14 jours en utilisation normale

D'une charge complète en seulement 2h

D'un accéléromètre à 3 axes + capteurs gyroscopiques à 3 axes

De la compatibilité Android 5.0 ou iOS10 ou supérieur

De 2Mo de RAM et 32Mo de ROM

D'une résolution de 152×486

Le bracelet Xiaomi Mi Band 6 est livré avec une dragonne, un guide d'utilisation et un câble magnétique de chargement.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.