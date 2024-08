Le Cybertruck à petit prix de Tesla disparaît et son alternative coûte plus cher, bien plus cher

Tesla a retiré la version la plus abordable de son Cybertruck de son site pour laisser place à des modèles bien plus chers. Désormais, le prix d'entrée pour ce véhicule électrique est presque trois fois plus élevé que celui annoncé en 2019.

Lors de son lancement en 2019, le Cybertruck avait fait sensation avec un prix d’appel à seulement 39 900 $ (environ 36 000 €). Cependant, la réalité d’aujourd’hui est bien différente. Tesla a récemment supprimé la version de base à 60 990 $ (environ 56 000 €) du 4×4 électrique de son site. Le modèle le plus abordable est accessible à partir de 99 990 $ (environ 91 500 €). Cette hausse considérable a de quoi surprendre, mais elle reflète aussi les ajustements stratégiques de Tesla dans la production et l’offre de ses véhicules électriques.

Malgré cette augmentation de prix, Tesla a accéléré la production de son Cybertruck, ce qui permet désormais de recevoir le véhicule plus rapidement. Les futurs conducteurs n'ont plus besoin de faire une réservation pour obtenir un modèle de la série Foundation, qui est la seule option actuellement disponible. En effet, les options proposées sont désormais limitées aux versions à deux moteurs (dual-motor) et à trois moteurs (tri-motor), la version de base à propulsion ayant été retirée.

Tesla accélère les livraisons de la série Foundation du Cybertruck

La série Foundation est une édition limitée qui inclut des fonctionnalités exclusives et des équipements supplémentaires pour justifier son prix. Pour un coût supplémentaire de 20 000 $ (environ 18 300 €), les acheteurs bénéficient de l’option Powershare, qui permet d’alimenter une maison pendant trois jours, ainsi que du Full-Self Driving (conduite autonome sous supervision). De plus, Tesla offre des crédits pour accessoires, un toit en verre avec protection solaire, et d’autres améliorations esthétiques et pratiques. Ces éléments font de cette série un modèle bien plus premium, destiné à un public prêt à investir davantage.

Il est intéressant de noter que la série Foundation ne sera disponible que pour une durée limitée, jusqu’à la fin de l’année 2024. Après cela, il est possible que Tesla réintroduise les versions plus abordables du Cybertruck, notamment celle à propulsion à 56 000 €. En attendant, les conducteurs intéressés par le modèle à trois moteurs, appelé Cyberbeast, devront débourser 119 990 $ (environ 109 500 €) pour une livraison prévue entre octobre et décembre 2024. Cette stratégie de la société semble viser à maximiser les marges tout en créant une exclusivité autour de ses premiers modèles livrés.