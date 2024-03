Le Crédit Agricole va vous faire perdre du temps au distributeur, mais c’est pour votre bien

Face à une augmentation des agressions, le Crédit Agricole introduit une mesure exceptionnelle sur certains distributeurs automatiques : la nécessité de taper deux fois son code de carte bleue. Un dispositif pensé pour contrer les stratégies sophistiquées des escrocs.

La facilité d'accès aux distributeurs automatiques de billets, si elle est une aubaine pour les usagers, représente également une opportunité pour les fraudeurs. Ces derniers déploient des stratégies ingénieuses pour détourner l'attention des clients pendant la saisie de leur code PIN. Parmi les méthodes employées, on note l'usage de diversions : une personne peut aborder la victime pour lui poser une question ou lui demander de l'aide, pendant qu'un complice, profitant de ce moment de distraction, mémorise discrètement le code saisi.

Face à la recrudescence de ces tactiques de diversion et de vol, le Crédit Agricole a pris la décision d'implémenter une mesure de sécurité supplémentaire sur une sélection ciblée de ses distributeurs automatiques. Cette initiative, de nature temporaire, consiste à exiger la double saisie du code PIN par l'utilisateur lors d'un retrait d'argent. Cette mesure n'est pas généralisée à l'ensemble du réseau, mais appliquée uniquement aux distributeurs jugés particulièrement vulnérables, sur la base d'analyses de risques et d'incidents récents.

Le Crédit Agricole vous fait taper 2 fois votre code PIN pour vous protéger contre les agression

Face à une recrudescence des agressions aux distributeurs automatiques, les banques sont contraintes de repenser leurs mesures de sécurité pour protéger leurs clients. C'est dans cette optique que le Crédit Agricole a mis en place la double saisie du code PIN sur certains distributeurs. Cette mesure vise spécifiquement à décourager les vols par ruse. Ce type de fraude se manifeste souvent par une distraction orchestrée par le fraudeur, qui profite de l'inattention de sa victime pour observer le code PIN et dérober l'argent retiré. En exigeant une double saisie du code, la banque espère brouiller les tentatives des voleurs et renforcer la sécurité de ses clients lors de leurs retraits d'argent.

Bien que l'introduction de cette double authentification soit une avancée en termes de sécurité, elle n'est pas exempte de critiques. En effet, en obligeant les utilisateurs à taper leur code à deux reprises, le risque que quelqu'un puisse l'observer et le mémoriser est potentiellement doublé. Cette préoccupation est particulièrement pertinente dans des environnements très fréquentés où les fraudeurs pourraient avoir plusieurs occasions d'apercevoir le code. Dans ce contexte, la vigilance reste la meilleure défense : les utilisateurs doivent continuer à adopter les précautions habituelles, telles que masquer le clavier lors de la saisie de leur code PIN. En fin de compte, la combinaison de mesures de sécurité avancées et de comportements prudents constitue la stratégie la plus fiable pour se protéger contre ce type de vol.

