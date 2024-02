Crédit Agricole : le site et l’application sont HS, une importante cyberattaque est en cours

Les sites et les applications du Crédit Agricole en France sont hors-ligne depuis quelques heures. D'après nos premières informations, l'établissement bancaire a été frappé par une cyberattaque d'ampleur menée par le groupe de pirates Turk Hack Team.

Avis aux clients du Crédit Agricole, si vous rencontrez toutes les difficultés du monde pour accéder aux sites ou à l'application mobile de l'établissement bancaire, sachez qu'il y a une raison.

En effet et d'après nos premières informations, les sites et l'application du groupe sont inaccessibles depuis plusieurs heures à la suite d'une attaque DDOS menée par le groupe de pirates Turk Hack Team. Cette entité nationaliste turc fondée en 2002 s'est illustrée récemment en février 2024 en paralysant les serveurs de La Poste via une attaque par déni de service.

Bonjour @callmelouve_, Un incident technique est actuellement en cours 😕

Nous sommes navrés de la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour régler rapidement le problème. Merci de votre compréhension.

Camille 🙂 — Crédit Agricole (@CreditAgricole) February 7, 2024

Le Crédit Agricole ciblé par des pirates turcs

Dans le cas qui nous intéresse ici, les pirates ont visiblement employé la même technique pour mettre à genoux les différents services du Crédit Agricole. Pour rappel, les motivations du groupe sont avant tout politiques. Dernièrement, il aurait décidé de cibler des entreprises et institutions françaises en réponse aux livraisons d'armes effectuées par la France vers l'Arménie.

Le groupe a d'ores et déjà revendiqué l'attaque contre le Crédit Agricole avec un message plutôt explicite : “Nous continuerons à cibler vos infrastructures critiques et bancaires”. Notez que d'après le groupe de pirates, les DAB (distributeurs de billets automatiques) et les automates du groupe bancaire seraient également inaccessibles après cette attaque informatique. Mais cette information reste à vérifier.

Le groupe de pirates Turk Hack Team 🇹🇷, qui a fait son apparition en février 2023, a annoncé mené une cyberattaque de type #ddos contre La Poste en France 🇫🇷 Sur le site officiel de https://t.co/ovMW7z6KvX, un message indique un incident au niveau de l'hébergeur. Le site est… pic.twitter.com/IW8DwVqjMv — S. A. X. X. (@_SaxX_) February 6, 2024

Les plaintes se multiplient sur le web

Comme on peut le constater sur DownDetector et les réseaux sociaux, les plaintes d'utilisateurs commencent à affluer.

“Crédit Agricole Site et application : connexion impossible”, écrit un client. “J'ai le même problème caisse Languedoc Roussillon et Sud Méditerranée”, répond un autre. Sur X (Twitter), le compte officiel du Crédit Agricole n'a pas prononcé le mot de cyberattaque. Voici la réponse donnée aux utilisateurs mécontents pour l'heure :

“Un incident technique est actuellement en cours. Nous sommes navrés de la gêne occasionnée et mettons tout en oeuvre pour régler rapidement le problème. Merci de votre compréhension”. Pour l'heure, le site du Crédit Agricole semble avoir été rétabli… dans une certaine mesure. En effet, les chargements sont interminables et le site plante régulièrement quand on cherche à aller visiter une autre page que l'accueil.