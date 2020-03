Imprimantes : leur prix a énormément augmenté en plein coronavirus alerte Que Choisir

Le prix des imprimantes est en très forte augmentation, quels que soient les modèles, alors que nous sommes en pleine épidémie de coronavirus. Selon l’UFC Que Choisir ces augmentations sont en moyenne de 13% et ont toutes les caractéristiques d’une opération opportuniste de certains vendeurs pour profiter du confinement.

Avec les différentes mesures prises pour lutter contre la pandémie du coronavirus, notamment le confinement strict dans certains pays dont la France, les Français, tout comme leurs voisins, semblent acheter en masse des imprimantes. Un outil devenu presque indispensable pour imprimer les attestations de sortie dérogatoires, ou pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Et visiblement le secteur du eCommerce l’a bien compris… à vos dépends.

L’UFC Que Choisir alerte dans un article de la hausse inédite des prix des imprimantes. En moyennes, les prix ont « grimpé de 13 % ces deux dernières semaines« . Que Choisir insiste sur le fait que « ce chiffre de 13 % correspond à la moyenne des augmentations, et non pas à celle des prix », et en conclut donc qu’il s’agit d’une « vraie valse des étiquettes » plus que d’une « hausse artificielle qui pourrait s’expliquer par une disparition de modèles d’entrée de gamme, par exemple ».

La prix a explosé de 40% sur certains modèles d’imprimantes

Pour illustrer cette forte hausse des prix, Que Choisir donne plusieurs exemples, dont des hausses de près de 40% sur certains modèles. Ce qui est à croire l’association très troublant car « les prix des imprimantes sont d’ordinaire plutôt stables », avec des hausses hebdomadaires normalement contenues sous les 3%. Cette hausse générale des prix est amplifiée par le retrait de nombreuses références d’entrée de gamme.

« Notre étude montre que dans le même temps, le nombre de références d’imprimantes disponibles sur les sites marchands a baissé de manière vertigineuse : -42 % par rapport à la veille du confinement !« , note Que Choisir. En outre, tous les acteurs bien installés semblent avoir recours à cette pratique. Mais il faut tout de même faire particulièrement attention aux Marketplace qui semblent être ceux qui profitent le plus de cette crise.

Que Choisir conseille donc de reporter si possible l’achat de votre imprimante. Le cas échéant, l’UFC recommande de consacrer suffisamment de temps pour comparer les prix et voir si effectivement vous achetez votre appareil près de ou à son prix habituel. Notez que pour ce qui concerne l’attestation de sortie dérogatoire, vous n’êtes pas obligé de l’imprimer – la recopier à la main sur une feuille de papier libre est également admis.

