Le Chromecast avec Google TV s’apprête à recevoir Android 14, mais certaines fonctionnalités manquent à l’appel

Le Chromecast avec Google TV, bien que son arrêt ait été annoncé, recevra bientôt une mise à jour importante. Cependant, toutes les nouvelles fonctionnalités ne seront pas disponibles.

En août 2024, Google a officiellement mis fin à la production du Chromecast après 11 ans de service. Ce petit appareil HDMI a permis à des millions de foyers de transformer leurs téléviseurs en smart TV, mais l'évolution du marché et l'arrivée de nouveaux produits, comme le Google TV Streamer, ont conduit à sa disparition. Malgré cet arrêt, la société ne l’abandonne pas complètement et prévoit de lui offrir une mise à jour vers Android 14, bien que toutes les fonctionnalités ne soient pas au rendez-vous.

Lors de l'événement Made by Google, l'attention s'est portée sur les nouveaux Pixel 9 et Nest, mais Google a confirmé que le Chromecast avec Google TV bénéficierait d'une mise à jour vers Android 14. Cependant, celle-ci ne proposera pas toutes les fonctionnalités de l’OS. Notamment le support du réseau Thread, qui nécessite un matériel spécifique que le Chromecast avec Google TV ne possède pas afin de permettre aux appareils de maison connectée de communiquer entre eux de manière plus sécurisée.

Le Chromecast avec Google TV continuera de recevoir des mises à jour jusqu'en 2027

Android 14 apportera plusieurs améliorations au Chromecast avec Google TV, telles qu'une meilleure gestion de la mémoire et des performances optimisées, notamment pour le lancement des applications et la navigation dans les menus. De plus, certaines nouvelles fonctionnalités de l'interface, comme une personnalisation accrue des suggestions de contenu et des réglages améliorés pour la connectivité, seront également intégrées. Cependant, en raison des limitations matérielles, il ne bénéficiera pas des avancées les plus récentes, comme celles présentes sur le Google TV Streamer.

Google a toutefois rassuré les utilisateurs en garantissant la continuité des mises à jour logicielles et de sécurité pour le Chromecast avec Google TV. Les modèles 4K continueront de recevoir des mises à jour jusqu'en septembre 2025, tandis que les modèles HD seront pris en charge jusqu'en septembre 2027. Android 14 marquera la deuxième mise à jour majeure du système pour le 4K et la première pour le HD, avec un déploiement prévu dans les prochains mois, bien que la date exacte reste encore à préciser.

Source : Android Authority