Le casque Sony WH-1000XM4 chute à seulement 219 € sur Amazon !

Les audiophiles peuvent se frotter les mains car l’incroyable casque Sony WH-1000XM4 voit son prix passer sous la barre des 220 euros. Pour un casque haut de gamme, reconnu pour sa réduction de bruit active impeccable, c’est tout simplement à ne pas manquer !

Depuis de nombreuses années, le géant japonais Sony s’est placé comme la marque référence des casques à réduction de bruit active. Malheureusement, peu de personnes pouvaient en profiter avec des tarifs aux alentours de 400 euros ! Mais pendant le Prime Day Amazon réservé aux membres, vous pouvez trouver le casque Sony WH-1000XM4 pour seulement 219 euros au lieu du prix de vente conseillé de 380 euros. Alors certes, il ne s’agit pas du dernier casque sorti par Sony puisqu’il existe maintenant le WH1000XM5. Pour autant, cette nouvelle version n’apporte que très peu d’améliorations et son prix reste beaucoup plus élevé. Le Sony WH-1000XM4 tient aujourd'hui encore la route.

Sony WH-1000XM4 : le casque sans défaut ?

On commence par le plus gros point fort du Sony WH-1000XM4 : son système de réduction de bruit active avancé. C’est tout simplement l’un des plus efficaces du marché grâce à son puissant processeur HD QN1. Le casque capte en temps réel les bruits extérieurs pour les rendre parfaitement inaudibles. Par ailleurs, vous avez la possibilité de choisir précisément l’intensité de la réduction de bruit avec 20 niveaux disponibles. Et quand vous devez écouter rapidement un son extérieur, le mode « Quick Attention » vous offre la possibilité d’écouter clairement tout ce qui se passe autour de vous sans avoir besoin de retirer le casque.

Casque haut de gamme oblige, le Sony WH-1000XM4 offre évidemment une qualité sonore impeccable qui séduira autant les audiophiles avertis que les néophytes en quête d’un son équilibré et riche. D’un point de vue conception et ergonomie, Sony a fait son maximum en implémentant par exemple, un capteur de proximité très pratique et des commandes tactiles parfaitement réactives. Pour l’emmener en déplacement, vous avez aussi la possibilité de plier le casque pour qu’il prenne moins de place et plus facilement le ranger dans un sac.

Enfin, l’autonomie est de plus de 30 heures en une seule charge. Et si jamais vous n’avez plus de batterie, vous pouvez retrouver 5 heures d’autonomie en le chargeant à peine 10 minutes. Bref, on l’aura compris, si vous cherchez le casque ultime sans casser tous vos livrets bancaires, la promotion sur le Sony WH-1000XM4 est fait pour vous.