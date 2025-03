On a vu le casque de réalité mixte de Samsung et il s’attaque frontalement à l’Apple Vision Pro. Voici nos premières impressions

Samsung a profité du MWC de Barcelone pour présenter quelques produits très attendus. Parmi eux, le casque de réalité mixte que nous avons pu voir sur le salon. Le Galaxy S25 Edge avec sa finesse impressionnante est également présent.

L’Apple Vision Pro n’a pas été un succès retentissant, mais les casque de réalité mixte n’ont pas encore dit leur dernier mot. Ainsi, Samsung a présenté sa version au MWC de Barcelone. Nous avons pu l’approcher.

Ce casque, simplement appelé Project Moohan pour l’instant, est le premier jet d’un produit que Samsung aimerait, à terme, commercialiser. Il s’agit d’un casque de réalité mixte, tout comme le Vision Pro, à la différence près qu’il tourne sous Android XR, la version Android dédiée à ce genre de produit. Précision importante, il s’agit d’un concept et le constructeur prévient : le design a de grandes chances de changer pour la version commerciale.

Un casque au design classique, mais efficace

Niveau design, nous sommes en terrain connu. Nous avons des « lunettes » avec deux écrans intégrés, ainsi qu’un repose-tête large pour bien tenir sur l’utilisateur. Malheureusement, nous n’avons pas pu l’enfiler, mais la mousse protectrice et les réglages de l’arceau annoncent une flexibilité appréciable. Pourrons-nous l’utiliser avec des lunettes ? C’est notre grande question.

Sur les branches, on remarque un crochet en métal, afin d’y accrocher une batterie externe pour une plus grande mobilité. Excellente idée ! Sur les lunettes, les caméras sont bien cachées sous une surface réfléchissante. Pour l’utilisation, on peut imaginer quelque chose de proche de ce que propose Apple avec son casque. Pas de prix ni de date de sortie pour l’instant, mais on espère que la marque coréenne communiquera bientôt sur le sujet.

Samsung a également présenté son Galaxy S25 Edge au grand public, son smartphone ultra-fin teasé à la fin de l’annonce des S25. Toujours pas de date, de prix, ni de caractéristiques techniques pour ce produit, mais nous avons pu voir sa finesse. C’est impressionnant ! Il ne fait que 6,2 mm d’épaisseur, c’est le moins épais du monde Android. Nous sommes séduits par la prouesse technique, mais on se demande ce que cela pourrait apporter à l’utilisateur, surtout qu’une telle taille de guêpe devrait drastiquement réduire la batterie. Nous le testerons bien entendu en temps et en heure.