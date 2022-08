Le bracelet connecté Huawei Band 7 est à prix mini chez Darty !

Pour la rentrée scolaire, Darty fait les choses en grand et vous propose une multitude de bons plans intéressants. Parmi toutes les offres, on a trouvé le Huawei Band 7 à prix cassé ! Retrouvez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Vous cherchez un bracelet connecté pour bien commencer cette nouvelle année scolaire ? Bonne nouvelle : on a trouvé une pépite chez Darty. Le Huawei Band 7 est en effet pendant quelques jours seulement à prix cassé.

En vous rendant dès maintenant chez Darty, vous pouvez en effet vous procurer le bracelet pour 49,99€ au lieu de 59,99€. Et ce n'est pas tout ! L'enseigne vous offre en prime 4 mois d'abonnement à la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille (au choix).

4000 cadrans disponibles, 14 jours d'autonomie et 96 activités

Si cette offre a attiré notre attention, c'est parce qu'il est rare de trouver une réduction de 10€ sur un bracelet de ce type. Moyen de gamme, il propose des prestations qui n'ont rien à envier aux bracelets les plus haut de gamme.

D'abord, vous serez séduit par son design très fin. Son écran AMOLED semble flotter entre les deux parties du bracelet et il vous propose plus de 4000 cadrans pour une personnalisation au top. Aussi, grâce à la fonction Always On Display, vous pouvez choisir de garder votre écran toujours allumé pour pouvoir consulter sans aucun geste les informations clé données par votre bracelet, comme l'heure ou encore votre rythme cardiaque.

Avec le Huawei Band 7, vous êtes coaché dans toutes vos activités sportives. Il reconnaît en effet jusqu'à 96 activités sportives allant de la course au yoga et peut même vous donner votre indice de capacité de course, votre VO2Max ou encore votre temps de récupération idéal. Parmi ses autres fonctionnalités, on note la présence des appels et messages entrants, des prévisions météorologiques ou encore les commandes musicales, parfaites pour vous faire profiter de votre nouveau compte Deezer gratuit dès la réception du bracelet !

Enfin, dernier avantage et pas des moindres : le Huawei Band 7 offre jusqu'à 14 jours d'autonomie ! Et pour ceux qui en arriveraient tout de même à bout, il suffit de brancher le bracelet 5 minutes pour profiter ensuite de 2 jours d'utilisation !