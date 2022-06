Le Bitcoin chute sous la barre des 26 000 dollars, l’hécatombe continue

Le Bitcoin et les autres cryptomonnaies n’en finissent plus de perdre de la valeur. Ce week-end, un nouveau krach a fait passer la plus célèbre des devises numériques sous la barre des 26 000 dollars, est niveau le plus bas depuis plus d’un an. L’Ethereum, quant à lui, a chuté de 28 % en l’espace d’une semaine. Cette chute brutale est en partie due à une annonce choc de la part de la plateforme Celsius.

L’ascension fulgurante des années 2020 et 2021 semble bel et bien terminée. Depuis le début du mois de mai, l’ensemble des cryptomonnaies passe un sale quart d’heure. Les investisseurs enregistrent leurs pires pertes depuis des années, tandis que le marché ne parvient pas à se stabiliser, préférant au contraire chuter inexorablement. La situation est si catastrophique que le Bitcoin atteint ses niveaux les plus bas depuis des mois, tandis que les experts prédisent déjà qu’il ne tardera pas à passer sous la barre des 20 000 dollars.

Et on aura bien du mal à leur donner tort après les événements de ce week-end. En effet, c’est tout le marché des cryptomonnaies qui a été, une nouvelle fois, bousculé. À l’heure actuelle, ce dernier ne vaut plus que 1 030 milliards de dollars, soit une chute de 7,5 % en seulement 24 heures. Le Bitcoin, de son côté, a bien entendu beaucoup souffert de cette baisse brutale. La devise est repassée sous la barre des 26 000 dollars, pour la première fois depuis des mois.

Le marché des cryptomonnaies subit un nouveau krach catastrophique

Après une chute brutale de 18 %, le Bitcoin vaut donc désormais 25 513 dollars, soit 24 357 euros. Il s’agit de son niveau le plus bas depuis de l’année ainsi que depuis plus d’un an. Quant à l’Ethereum, l’atterrissage a été encore plus violent. En l’espace d’une semaine, le numéro 2 des cryptomonnaies a perdu 28 % de sa valeur. Et ces deux devises sont loin d’être les seules. Le DOGE a baissé de 28 %, l’ADA de 24 %, le XRP de 18 %, le SOL de 31 %, le BNB de 22 %, le DOT de 28 %, l’AVAX de 35 % et le MATIC de 25 %.

En clair, c’est la panique de tous les côtés. La question se pose des origines d’un krach d’une telle ampleur. Depuis ces derniers mois, l’instabilité économique et géopolitique au niveau mondial a déclenché une certaine timidité auprès des investisseurs. Puis, à la mi-mai, la dévalorisation des stablecoin, notamment du TerraUSD, a entraîné une réaction en chaîne qui s’est répercutée sur l’ensemble du marché des cryptomonnaies. Mais cela n’explique pas la chute brutale de ce week-end.

Si les causes sont très probablement multiples, difficile de ne pas relier le phénomène à l’annonce surprise de la plateforme Celsius qui a eu lieu cette nuit. Dans un communiqué, publié sur son blog, celle-ci déclare que « en raison des conditions extrêmes du marché, nous annonçons aujourd’hui que Celsius interrompt tous les retraits, swaps et transferts entre comptes ». Pour se justifier, la plateforme explique prendre « cette mesure aujourd’hui afin de mettre Celsius dans une meilleure position pour honorer, à terme, ses obligations de retrait ».

Pour rappel, Celsius Network est une plateforme qui propose aux investisseurs de stalker leurs actifs de manière à gagner de l’argent au travers d’emprunts. Celsius permet l’usage de 35 cryptomonnaies, dont bien sûr les plus populaires, ainsi que la plupart des stablecoin, comme le TerraUSD. Comme on pouvait s’y attendre, l’annonce a été suivie d’une chute du CEL, la cryptomonnaie spécifique à la plateforme, lui faisant perdre plus de la moitié de sa valeur en seulement une heure.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2 — Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022

L’enchaînement de ces affaires n’aident donc pas le Bitcoin et ses cousins à remonter la pente. Alors que certains continuent d’argumenter que les cryptomonnaies sont une excellente solution de repli en cas de forte inflation, force est de constater que le contexte actuel donne tord à cette théorie. À ce rythme, difficile d’imaginer le Bitcoin passer la barre des 250 000 dollars, comme le prédisent certains.