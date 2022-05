Bitcoin : ce milliardaire encourage d’acheter de la crypto pour se protéger d’un crash financier

Un milliardaire américain spécialisé dans l'investissement recommande d'acheter du Bitcoin. D'après lui, la cryptomonnaie peut servir d'assurance en cas de crash financier.

Le Bitcoin continue de baisser. La semaine dernière, le cours de la cryptomonnaie s'est glissé sous le seuil des 30 000 dollars, une première depuis l'année dernière. La panique suscitée par le crash de l'UST, le stablecoin algorithmique émis sur la blockchain Terra, a plombé l'entièreté du marché des cryptomonnaies. Malgré le plan de relance du Luna décrété par Terra, la plupart des altcoins continuent de saigner.

Dans ce contexte baissier, les analystes estiment que le cours du Bitcoin devrait repasser sous la barre des 20 000 dollars dans un avenir proche. De nombreuses voix s'élèvent également pour critiquer la reine des cryptomonnaies. Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, a ainsi assuré que les cryptomonnaies n'avaient pas la moindre valeur. Même avis du côté de Bill Gates, fondateur de Microsoft.

Le Bitcoin est une assurance pour Bill Miller

Malgré la baisse, de nombreux investisseurs continuent de croire en l'avenir de la cryptomonnaie. C'est notamment le cas de Bill Miller, célèbre investisseur et gestionnaire de fonds. L'homme a bâti sa fortune en fondant la société d'investissement Miller Value Partners.

D'après lui, le Bitcoin est un rempart contre les crash financiers. “Lorsque les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan, Western Union a cessé d'envoyer des envois de fonds là-bas ou de les prendre d'Afghanistan, mais si vous aviez Bitcoin, vous alliez bien. Votre Bitcoin est là. Vous pouvez l'envoyer à n'importe qui dans le monde si vous avez un téléphone”, explique Bill Miller.

La cryptomonnaie est d'ailleurs massivement utilisée dans les pays ayant imposé des restrictions bancaires à leurs citoyens. Lors de l'invasion russe, les Ukrainiens se sont d'ailleurs massivement tournés vers les cryptomonnaies suite aux mesures de la banque centrale d'Ukraine. L'organisme a décidé de limiter les retraits bancaires dans tout le pays afin d'empêcher la fuite de capitaux.

“C'est une police d'assurance, de la façon dont je la vois”, assure le milliardaire, qui rappelle que le Bitcoin fonctionne sans intervention des banques centrales ou des gouvernements. L'investisseur en profite pour se moquer de Mike Novogratz, un trader qui s'est fait tatouer le logo du Luna, la cryptomonnaie qui s'est récemment crashée, sur le bras : “peut-être que vous auriez dû avoir un Bitcoin sur le bras, ce serait un peu plus durable que celui-là”.

Robert Kiyosaki, l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, abonde dans le même sens. Estimant que l'économie et le dollar américain vont s'écrouler, il recommande de se tourner vers des valeurs refuge, comme le Bitcoin. “Achetez de l'or, de l'argent, du Bitcoin”, encourage l'écrivain.

Le milliardaire a investi la moitié de sa fortune

Joignant les actes à la parole, Bill Miller a investi la moitié de ses fonds dans le Bitcoin. “Cette fois, j’ai recommencé à en acheter à 30 000 dollars, lorsqu’il avait chuté depuis 66 000 dollars. L’idée était celle-ci : il y a beaucoup plus de personnes qui l’utilisent, il y a beaucoup d’argent qui arrive de la part du monde du capital-risque”, souligne le gestionnaire de fonds. Il ajoute : “le Bitcoin peut fournir une assurance contre une catastrophe financière qu’aucun autre [actif] ne peut fournir. Et sa valeur peut augmenter de dix ou cinquante fois”.

Il ne s'agit pas du seul milliardaire à croire en l'avenir du Bitcoin. Ricardo Salinas Pliego, le deuxième homme le plus riche du Mexique, estime que “c'est un actif qui doit faire partie du portefeuille de n'importe quel investisseur. C'est un actif qui a de la valeur”. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a également investi dans le Bitcoin. C'est aussi le cas de Tim Cook, PDG d'Apple, et de Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy.