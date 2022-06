Bitcoin : cet investisseur assure que le cours va atteindre 250 000 dollars début 2023

Le Bitcoin va atteindre les 250 000 dollars dans les mois à venir, annonce l'investisseur Timothy Cook Draper. L'homme s'attend à ce que la démocratisation des cryptomonnaies auprès des femmes donne un coup de fouet au cours de la devise.

Depuis le crash de l'UST, le stablecoin de l'écosystème Terra, le marché des cryptomonnaies est entré dans une phase baissière. Tandis tous les altcoins sont dans le rouge, le cours du Bitcoin est repassé sous la barre des 30 000 dollars. Quelques semaines plus tard, la reine des cryptomonnaies est parvenue à se stabiliser juste au-delà de ce seuil.

Malgré l'effondrement du marché, de nombreux investisseurs continuent de tout miser sur le Bitcoin. C'est le cas de Timothy Cook Draper, investisseur américain en capital-risque. Dans une interview, le milliardaire a revu à la hausse ses prédictions concernant le prix du Bitcoin.

Le Bitcoin va exploser…grâce aux femmes

L'investisseur assure que le cours du Bitcoin va franchir les 250 000 dollars “d'ici la fin de cette année ou au début de l'année prochaine”. La plupart des experts estiment pourtant que le cours ne devrait pas rentrer dans une nouvelle phase haussière avant plusieurs années. Du Jun, le cofondateur de Huobi, l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, estime que le Bitcoin ne repartira pas à la hausse avant 2024.

Il précise que le prix continuera à progresser une fois le seuil des 250 000 atteint. “Une chose qui se produira probablement – et je ne sais pas exactement quand – c'est que les femmes commenceront à utiliser Bitcoin”, explique Tim Draper, soulignant que la plupart des utilisateurs de crypto sont actuellement des hommes. “Toutes les femmes auront des portefeuilles Bitcoin et elles achèteront des choses avec Bitcoin et vous allez voir un prix du Bitcoin qui ira à travers mon estimation de 250 000”, affirme l'entrepreneur.

En dépit du crash du marché, Draper n'est pas le seul à croire en l'avenir du BTC. Bill Miller, célèbre investisseur et gestionnaire de fonds, a d'ailleurs investi la moitié de sa fortune dans le Bitcoin. Robert Kiyosaki, l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, abonde dans le même sens et encourage d'acheter du Bitcoin pour se protéger d'un crash financier. A contrario, de nombreux grands noms estiment que la cryptomonnaie n'a pas d'avenir. Récemment, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a ainsi assuré que la crypto n'avait aucune valeur.