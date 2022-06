Bitcoin : les anciens détenteurs de crypto enregistrent leurs pires pertes depuis mars 2020

Le Bitcoin s'est brusquement effondré après le crash du marché des cryptomonnaies. Les plus anciens détenteurs de BTC enregistrent de lourdes pertes, similaires à celles de mars 2020. Pourtant, ils sont nombreux à accumuler encore et toujours plus de Bitcoin.

Début du mois de mai 2022, le marché des cryptomonnaies s'est brusquement effondré. Des milliards de dollars de valorisation ont disparu suite au crash de l'écosystème Luna et de son stablecoin UST. Le Bitcoin s'est contracté sous les 30 000 dollars, initiant une nouvelle phase baissière.

Les plus anciens détenteurs de Bitcoin souffrent également de ce marché baissier. D'après les données collectées par Glassnode, les détenteurs long terme de BTC ont enregistré leurs pertes les plus importantes depuis mars 2020, à l'époque du crash du Covid. Pour déterminer le niveau de pertes des investisseurs, Glassnode s'appuie sur les cryptomonnaies stockées sur les plateformes d'échange.

Les détenteurs long terme continuent d'accumuler du Bitcoin

0,006 % de la capitalisation des cryptomonnaies déposées sur les exchanges s'est envolée depuis l'effondrement du marché. “Les pertes sur les pièces déposées sur les bourses ont maintenant atteint une ampleur comparable à celle des marchés baissiers précédents”, explique Glassnode.

Malgré ce triste record atteint, la baisse risque de se poursuivre pendant un temps. Le rapport se base sur les cycles précédents du Bitcoin et des cryptomonnaies. Visiblement, le marché n'a pas encore atteint son niveau le plus bas. C'est pourquoi de nombreux investisseurs craignent que le Bitcoin repasse sous le seuil des 20 000 dollars, en direction de la zone des 13 000 dollars. Pour pouvoir être comparable aux précédents cycles, le Bitcoin doit continuer à perdre de la valeur. Une nouvelle hausse significative n'est pas attendue dans un avenir proche.

En dépit de ce contexte, de nombreux individus continuent d'accumuler du Bitcoin. Depuis le crash de l'UST, les personnes qui détiennent du Bitcoin depuis plus d'un an ont acheté 250 000 BTC supplémentaires, rapporte IntoTheBlock. De nombreux défenseurs de la cryptomonnaie conseillent en effet fermement d'investir, notamment dans l'espoir de se protéger contre l'inflation des monnaies fiduciaires et d'un crash financier.

