Le airfryer Ninja Foodi Flex de 10,4 L est de retour à prix cassé dans un pack spécial pour l’été, vite !

Vous cherchez un airfryer avec une grande capacité mais à un tarif abordable ? En utilisant le code PHONANDROIDNINJA25 qui est cumulable la promo déjà en cours, vous pouvez vous offrir la friteuse sans Ninja Foodi Flex de 10,4 L à 189,99 € au lieu de 279,99 € ! Et pour couronner le tout, Ninja vous offre en plus des maniques en silicone et un tablier !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Ninja est une marque de référence dans le domaine des airfryers en France. Le géant américain propose en effet des modèles simples à utiliser, particulièrement efficaces et à des prix défiants toute concurrence.

Si vous cherchez un modèle puissant avec une grande capacité, le airfryer Ninja Foodi Flex de 10,4 L est ce qu’il vous faut. Il est idéal pour cuisiner pour toute la famille. Et en plus, il est actuellement en promotion dans un pack avec des maniques en silicone et un tablier. Normalement en vente à 279,99 €, ce modèle est proposé en lot à 209,99 € seulement. Mais avec le code PHONANDROIDNINJA25, vous pouvez l’avoir encore moins cher.

Le code PHONANDROIDNINJA25 est valable sur tout le site de la marque Ninja Kitchen. Vous pouvez ainsi obtenir :

10 € de réduction pour tout achat en dessous de 150 €

20 € de réduction pour tout achat entre 150 € et 250 €

30 € de réduction pour tout achat entre 250 € et 400 €

La Ninja Foodi Flex d’une capacité de 10,4 L passe alors à 189,99 € ! C’est un prix sacrifié pour friteuse sans huile XXL avec de telles caractéristiques. Une telle offre ne reviendra pas de si tôt alors profitez-en sans tarder.

Ninja Foodi Flex de 10,4 L : le airfryer est proposé en lot à 189,99 € seulement !

Ces dernières années, les friteuses sans huile ont le vent en poupe. Et pour cause, ce sont des appareils polyvalents à mi-chemin entre les friteuses classiques et les fours électriques. Elles cumulent le meilleur des deux mondes en proposant une alternative plus saine et plus économes en énergie. Vous cherchez un grand airfryer pour cuisiner pour toute la famille ? Le Ninja Foodi Flex est un modèle XXL idéal pour cuire des aliments pour 8 personnes.

Son grand compartiment de 10,4 L peut être séparé en 2 espaces indépendants à l’aide d'un séparateur amovible. Et grâce à la technologie Dual Zone, vous pouvez cuisiner deux préparations en même temps comme des frites d’un côté, et un poulet rôti de l’autre. Lorsqu’ils sont séparés, ces espaces peuvent être chauffés à des températures différentes.

Si nécessaire, vous avez aussi la possibilité de synchroniser la fin de cuisson pour que vos préparations se terminent en même temps. Cela vous évite d’avoir à réchauffer les préparations qui cuisent plus rapidement.

Le airfryer Ninja Foodi Flex dispose de 7 modes. Vous disposez ainsi des modes Air Fry, Max Crisp, Roast (Rôtir), Bake (Cuire au four), Reheat (Réchauffer), Déshydrater et Prove (Faire lever). Enfin, vous pouvez personnaliser le durée de cuisson et la température entre 40 et 240 °C.