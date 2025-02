L’autonomie des voitures électriques sous un froid glacial, ça donne quoi ? Les résultats de ce test sont sans appel

Un test mené au Canada a poussé 14 voitures électriques à leurs limites dans des températures glaciales. Toutes ont perdu de l'autonomie par rapport aux chiffres annoncés, mais certaines s'en sont mieux sorties que d'autres. Les résultats révèlent des écarts très importants entre les modèles.

L’hiver impacte fortement l’autonomie des voitures électriques. Un précédent test mené en Norvège, sous une température modérée d’environ 5 °C, montrait déjà des pertes allant jusqu’à 30 %, avec une moyenne de 18 % sur l’ensemble des modèles testés. Mais qu’en est-il dans des conditions extrêmes ? Une nouvelle étude réalisée au Canada, où la température est descendue entre -15 et -7 °C, pousse l’expérience encore plus loin. Les résultats montrent des pertes d’autonomie encore plus importantes, atteignant jusqu’à 39 % pour certains véhicules.

Pour évaluer précisément l’impact du froid sur l’autonomie réelle, l’Association automobile canadienne (CAA) a testé 14 modèles électriques en conditions hivernales sévères. Les voitures ont roulé jusqu’à ce que leur batterie soit complètement vide. Cela permet de mesurer l’écart entre l’autonomie théorique et la réalité sur route.

Les voitures électriques perdent jusqu’à 39 % d’autonomie en hiver selon le test de la CAA

Les résultats montrent que toutes les voitures testées ont perdu une partie de leur autonomie par rapport aux chiffres estimés par Ressources naturelles Canada (NRCan). La perte varie entre 14 % et 39 %, selon le modèle. Deux véhicules s'en sortent mieux que les autres : le Chevrolet Silverado EV et la Polestar 2, avec une baisse de seulement 14 %. En revanche, le Volvo XC40 Recharge affiche la pire performance avec une perte de 39 %. Parmi les modèles populaires, la Tesla Model 3 a perdu 30 % de son autonomie théorique. Cette dernière a parcouru environ 255 km contre les 584 km annoncés.

Après ce test d’autonomie, les véhicules ont été rechargés sur une borne rapide de 350 kW, sauf la Tesla Model 3 qui a utilisé une puissance de 150 kW en raison d'une incompatibilité avec l’équipement. Malgré cet inconvénient, celle-ci a été le véhicule à récupérer le plus d’autonomie en 15 minutes, en lui ajoutant 205 km. Le Chevrolet Silverado EV arrive en deuxième position avec 199 km récupérés sur la même durée. Ce test met en évidence l’impact du froid sur la recharge : si la batterie n’est pas préchauffée avant d’être branchée, la vitesse de charge est considérablement réduite.

Source : CAA