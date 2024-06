L’autonomie de 47 voitures électriques passée au crible, Netflix avec pub bientôt gratuit en France, c’est le récap

L'autonomie de 47 voitures électriques passée au crible, TikTok lance une nouvelle appli anti-Instagram, Netflix avec pub bientôt gratuit en France, c'est le récap des actualités du lundi 24 juin 2024.

Quoi de neuf dans l'actualité Android et dans l'univers du High-Tech sur Phonandroid ce lundi 24 juin 2024 ? En fin de journée, nous avons évoqué dans nos colonnes ce coup d'éclat des haters d'Elon Musk. En effet, plusieurs personnes visiblement agacés par le milliardaire ont eu la bonne idée de vandaliser des dizaines de CyberTruck avec des graffitis. Comme on pouvait s'y attendre, on y trouve plusieurs mots doux adressées au patron de Tesla.

Dans un autre genre, nous avons détaillé cette première mondiale de la part de Motorola. En effet, le constructeur a décidé d'offrir une garantie de 4 ans sur l'ensemble de ses nouveaux smartphones. Une politique de suivi inédite, qui on l'espère inspirera d'autres marques.

Vous avez également pu découvrir cette nouvelle étude, qui affirme que les SUV polluent plus que certains gros pays. Pour cause, ces 4×4 compacts ont aujourd'hui plus d'impact sur l'environnement que le Japon. Un rapport qui fait froid dans le dos. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations qu'il fallait impérativement retenir dans l'actualité de ce lundi 24 juin 2024.

TikTok lance Whee, son appli anti-Instagram

Dans une discrétion plutôt étonnante, Bytedance, la maison-mère de TikTok, vient de lancer une toute nouvelle application. Baptisée Whee, cette nouvelle plateforme centrée sur le partage de photos entend bien concurrencer Instagram et BeReal. Pour se démarquer, Whee compte proposer uniquement du partage entre amis.

L'autonomie de 47 voitures électriques passée au crible

La chaîne EV a procédé à une vaste étude pour essayer de déterminer l'autonomie exacte de 47 voitures électriques. L'idée étant surtout de comparer les estimations fournies par les constructeurs (basées donc sur le cycle WLTP) avec les résultats obtenus en conditions réelles. L'occasion de constater que Tesla sort vainqueur dans cet essai.

Netflix avec pub bientôt gratuit en France ?

Selon de nouvelles déclarations d'acteurs importants du marketing US, Netflix envisagerait de lancer une nouvelle offre 100 % gratuite, financée évidemment par les publicités à l'image d'un YouTube.

