Ils détestent Elon Musk, voici comment ils expriment leur haine contre le patron de Tesla

Des vandales ont ciblé 34 nouveaux Tesla Cybertrucks en Floride en y inscrivant des graffitis, pour le moins insultants, contre Elon Musk. La police enquête sur cet acte de vandalisme qui a rapidement attiré l'attention du public sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques semaines, nous avons découvert le Tesla Cybertruck en chair et en os lors de sa tournée européenne, au salon Vivatech 2024 de Paris. Ce pick-up électrique nous avait impressionnés par sa taille imposante et son design anguleux futuriste. On avait particulièrement apprécié sa robustesse, son intérieur épuré et ses fonctionnalités avancées, comme son blindage contre les balles et ses nombreuses prises de courant. Cependant, comme le montre un incident récent aux Etats-Unis, cet enthousiasme n'est pas partagé par tous.

À Fort Lauderdale, en Floride, des vandales ont dégradé 34 nouveaux Tesla Cybertruck en inscrivant “Fu*k Elon” sur les véhicules. On vous épargnera la traduction de cette mention qui semble plutôt claire. Ces 4×4 électriques étaient stockées sur un terrain loué par Tesla et ils étaient tous intactes la veille. Ils ont ensuite été retrouvés vandalisés le jeudi matin suivant. La police locale a été alertée par un passant qui a remarqué ces dégradations.

34 Cybertruck ont été tagués avec la mention Fu*k Elon

Cet acte de vandalisme a eu lieu alors que Tesla a temporairement interrompu les livraisons de Cybertruck en raison d'un problème avec le moteur de leur essuie-glace. L’incident a rapidement attiré l'attention de nombreux influenceurs et des passants qui se sont rendus sur les lieux pour documenter l'événement et le partager sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, Le prix de base des Cybertruck varie entre 57 000 et 96 000 dollars, soit d’environ 53 000 à 90 000 euros selon les versions. D'après les journaux américains, ces véhicules étaient stockés dans un terrain peu sécurisé en attente de réparation avant de les livrer à leurs futurs propriétaires. La police n'a effectué aucune arrestation pour l'instant et l'enquête se poursuit. Cet acte de vandalisme montre à quel point Elon Musk divise les opinions. Certains l'adorent, d'autres le détestent.