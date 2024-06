Netflix bientôt 100 % gratuit en France grâce à la pub ?

Et si Netflix devenait gratuit en France ? Une nouvelle offre avec publicité est imaginée par les cadres du service de streaming vidéo à la demande afin d'attirer de nouveaux utilisateurs. Netflix serait à la fois frustré par sa croissance d'abonnés et sa position sur le marché de la publicité vidéo en ligne.

Netflix envisagerait de lancer une offre 100 % gratuite financée par la publicité. La plateforme de SVOD a déjà introduit un abonnement moins cher avec publicité, qui a permis de sérieusement booster l'audience du service après des mois de croissance en berne. Mais le géant du streaming vidéo cherche, encore, à attirer une nouvelle audience dans ses filets, en rendant ses contenus toujours plus accessibles.

D'après les informations de Bloomberg, qui cite des acteurs importants de l'industrie publicitaire, Netflix réfléchit donc à proposer une formule totalement gratuite. Il n'est pas précisé si tous les programmes seraient ainsi disponibles. Il y a fort à parier que non, pour une question de droits de diffusion déjà, mais aussi pour conserver une image premium auprès des spectateurs, notamment pour ses productions originales. Nous avons aussi du mal à imaginer que Netflix Gaming devienne gratuit, même avec de la pub, étant donné la qualité des jeux proposés.

Netflix, concurrent de TF1, M6 et France TV sur l

Seuls certains marchés seraient concernés par cette offre gratuite, en Europe et en Asie spécifiquement. Les pays “dotés de réseaux de télévision gratuits populaires où l'entreprise vend également des publicités” sont particulièrement visés par Netflix. L'article de Bloomberg cite l'Allemagne et le Japon, mais cette description correspond aussi très bien à la France, qui dispose d'une TV gratuite puissante (groupes TF1, M6 et France Télévisions) et où une formule Netflix avec publicité est déjà présente.

Pour l'instant, aucune décision définitive n'a été prise quant au lancement d'un tel projet, Netflix creusant encore la question en interne. Ce qui semble être certain est que cette potentielle offre gratuite n'arrivera jamais aux États-Unis. Les téléspectateurs américains sont habitués à payer pour accéder à la télévision et la plateforme estime qu'un accès gratuit n'aura que peu de chance d'attirer de nouveaux utilisateurs.

Netflix ambitionne de devenir un poids lourd de la publicité en ligne. Les abonnements payants mensuels sont une source de revenus fiable et importante, mais elle exclut de très nombreux clients potentiels, une barrière que l'entreprise américaine souhaiterait lever. Si Netflix peut être considéré comme le plus grand acteur du segment du streaming vidéo sur bien des variables (en concurrence avec YouTube), il est par contre très en retard dans le domaine des ventes de publicités vidéo.

Netflix a-t-il été trop gentil avec ses abonnés ?

Selon l'analyste Brian Wieser, Netflix facture trois fois moins de publicités sous format vidéo que Roku et Amazon, qui ne sont pourtant pas non plus des pointures sur ce segment. Netflix génère 22 fois moins de revenus de publicité vidéo que Disney, et 33 fois moins que YouTube. Plusieurs raisons expliquent cette faiblesse à cet égard.

D'abord, Netflix a été moins agressif que ses concurrents. Quand Amazon Prime Video et Disney+ ont commencé à diffuser de la publicité, celle-ci a été imposée à toute leur base d'utilisateurs, sans baisse de prix de leur abonnement. Pour supprimer cette publicité nouvelle, il fallait accepter de payer un forfait plus cher. De son côté, Netflix a certes augmenté le tarif de ses offres Standard et Premium, mais a fait le choix d'introduire la publicité dans un nouvel abonnement moins cher, auquel il fallait souscrire manuellement.

La stratégie de Netflix concernant la régie publicitaire est aussi pointée du doigt. Le service de SVOD a bâti une infrastructure dans la hâte en s'alliant avec Microsoft, alors nouveau venu dans cette activité. Des tensions entre les deux firmes sont vite apparues quand les difficultés à tenir les objectifs initiaux sont devenues évidentes.

Selon les experts de la publicité en ligne, les prix de Netflix pour diffuser de la publicité sont bien trop élevés. La plateforme ne serait pas du tout attractive pour les annonceurs. Au contraire, Amazon et Disney ont décidé de pratiquer des tarifs intéressants pour attirer les clients. Aujourd'hui, Netflix représente une goutte d'eau dans l'océan de la publicité vidéo en ligne. Aux États-Unis, Disney, Comcast, YouTube et Amazon sont les poids lourds du secteur.

Source : Bloomberg