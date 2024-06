Ces véhicules polluent plus que le Japon selon un classement qui fait froid dans le dos, il serait vraiment temps d’arrêter le désastre

Les SUV, symboles de statut et de confort, continuent de dominer le marché automobile mondial. Cependant, cette popularité qui reste croissante a un coût environnemental élevé. Avec des émissions de CO2 en forte hausse, ce type de véhicule pose de sérieux problèmes à la lutte contre le changement climatique.

Les évolutions dans le secteur automobile sont au cœur du contexte mondial de la transition énergétique. Les voitures électriques, qui évoluent, et sont de plus en plus rapidement écologiques, ainsi que les nouvelles technologies de batteries sont les éléments moteurs de cette révolution. Pourtant, malgré ces avancées, certains segments du marché automobile continuent de poser des problèmes environnementaux.

Malgré que certaines villes comme Paris veulent les chasser, les SUV ont atteint une part record de 48 % des ventes mondiales de voitures en 2023. Selon une étude de l’Agence internationale de l’énergie, cette tendance vers des véhicules plus grands et plus lourds est alimentée par des facteurs tels que le statut social, le confort accru et les stratégies de marketing agressives des constructeurs automobiles. Cependant, cette popularité s'accompagne d'une augmentation des émissions de CO2.

Les SUV émettent plus de CO2 que le Japon

D'après cette étude, en 2023, les SUV ont été responsables de plus de 20 % de l'augmentation des émissions mondiales de CO2 dues à la consommation d'énergie. Avec plus de 360 millions de ce type de véhicules sur les routes, ils ont émis environ un milliard de tonnes de dioxyde de carbone l'année dernière. A titre de comparaison, ils surpassent les émissions de pays comme le Japon. En réalité, s'ils étaient un pays, ils se classeraient en 5eme position, juste après la Chine, les Etats-Unis, l’Inde et la Russie. En raison de leur poids et de leur taille, ils consomment plus de carburant et produisent environ 20 % de CO2 en plus qu'une voiture de taille moyenne.

Bien que les SUV électriques représentent une part croissante des nouvelles immatriculations, leur impact environnemental reste préoccupant. Environ 55 % des nouvelles voitures électriques vendues en 2023 étaient des SUV. Cependant, ces véhicules nécessitent des batteries plus grandes et plus de matériaux, ce qui augmente directement leur empreinte carbone. Les efforts pour améliorer l'efficacité énergétique et l'électrification sont souvent annulés par la tendance à la production de véhicules plus imposants.

Source : iea