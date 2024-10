L’aspirateur robot Roomba Combo J5 avec une excellente autonomie est à prix cassé, vite !

Normalement en vente à 699 €, l’aspirateur robot Roomba Combo J5 est actuellement affiché à 399,99 € sur Darty. C’est un excellent prix pour ce modèle 2-en-1 qui profite d’une autonomie impressionnante. Profitez-en pour vous équiper à prix réduit.

La corvée du ménage vous pèse ? Les aspirateurs robot peuvent vous soulager. Ils sont aujourd’hui capables d’aspirer et laver vos vols sans que vous ayez à intervenir. Mais les modèles les plus évolués sont également les plus chers. Heureusement, en profitant des promotions, vous pouvez acheter un bon appareil pour un prix plus abordable. C’est le cas du Roomba Combo J5 qui passe de 699 € à 399,99 € seulement sur Darty.

L’iRobot Roomba Combo J5 est un robot polyvalent. Il peut aspirer mais aussi laver les sols. Il dispose ainsi d’un bac à poussière d'une capacité de 276 ml et d’un réservoir d'eau d'une capacité de 210 ml. Grâce à la brosse latérale et aux 2 brosses en caoutchouc, l’aspiration est efficace et aucune saleté ne peut résister.

Au cours de son premier passage, l’aspirateur robot crée une carte précise de votre logement en nommant chaque espace. À l’aide de l’application iRobot Home, vous pouvez définir des zones précises de nettoyage et des zones interdites. De plus, en combinant votre aspirateur robot à un appareil compatible avec Alexa, Siri ou Google Assistant, vous pouvez utiliser votre voix pour le contrôler.

Enfin, sa batterie Lithium-ion de 2210 mAh lui offre une autonomie de 120 min, ce qui permet de couvrir une surface de 200m2. Lorsqu’il n’a plus de batterie l’aspirateur robot retourne se recharger à sa base avant de reprendre le nettoyage. Et comme il ne pèse que 3,4 kg, vous pouvez facilement le déplacer pour le monter à l’étage par exemple.

Vous cherchez un bon modèle à prix réduit ? L’aspirateur robot Roomba Combo J5 est un excellent choix. Ne tardez pas pour en profiter.