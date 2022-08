L’aspirateur robot Midea M7 à moins de 200€ et plein d’autres offres chez AliExpress

AliExpress frappe fort une nouvelle fois et vous propose l’aspirateur robot Midea M7 à moins de 200€. Retrouvez dans cet article comment profiter des aspirateurs Midea à prix mini chez AliExpress.

AliExpress casse les prix de la gamme d’aspirateurs robot Midea. Pendant quelques jours seulement, le Midea M7 se retrouve ainsi à seulement 196,10€ au lieu de 530€ ! Vous bénéficiez ainsi d’une réduction exceptionnelle de -63% sur l’aspirateur robot haut de gamme.

Doté d’une fiche technique incroyable, le Midea M7 propose notamment une aspiration de 4000Pa, un système de navigation humide et sèche, un réservoir d’eau et la technologie e-control LDS. Il aspire et nettoie et remplace votre ancien aspirateur, mais aussi votre vieille serpillère !

Grâce à sa cartographie LiDAR et sa navigation LiDAR intelligente haute précision, il peut nettoyer tous vos sols sans problème. Il évite les obstacles et les chutes et peut monter jusqu’à 2cm. Il peut réaliser jusqu’à 3 cartes de votre logement et reconnaître toutes les pièces afin de nettoyer efficacement, mais surtout rapidement.

Précisons finalement qu’il est compatible avec les assistants vocaux Google et Alexa et que vous pouvez aussi le contrôler grâce à l’application mobile intelligente M Smartlife.

Les Midea M7 Pro et S8 Plus également à prix mini chez AliExpress

Pour cette période de promotions exceptionnelles, AliExpress vous propose également deux autres modèles d’aspirateurs robot Midea à prix mini : le Midea M7 Pro à -63% et le Midea S8 Plus à -62%.

Pendant quelques jours à peine, vous pouvez ainsi vous procurer le Midea M7 Pro pour seulement 219,99€ au lieu de 596,25€.

Avec le Midea M7 Pro, vous profitez d’un aspirateur robot capable d’aspirer les poussières et de nettoyer vos sols avec une efficacité hors du commun. Il propose une aspiration de 4000Pa avec un moteur Nidec BLDC et jusqu’à 500 vibrations par minute.

Grâce à sa brosse bilatérale, il aspire encore plus de poussière qu’un aspirateur classique. Indépendant, il cartographie votre logement et peut identifier tous les obstacles afin de nettoyer en profondeur et efficacement. Autre avantage de taille : sa batterie de 5200 mAh lui permet d’aspirer les poussières dans votre logement et de nettoyer vos sols pendant plus de 180 minutes avant de retourner seul sur sa station de charge.

Vous souhaitez un aspirateur encore plus haut de gamme ? Craquez pour le Midea S8 Plus à seulement 377,99€ au lieu de 993,77€ chez AliExpress !

Avec le Midea S8 Plus, vous profitez d’une boîte à poussière de 2,5 litres. L’aspirateur robot peut ainsi être utilisé 30 jours sans vidange. Il propose également le nettoyage par vibration avec 500 vibrations par minute et un réservoir d’eau vibrant pour nettoyer même les tâches les plus tenaces.

Avec sa batterie de 5200 mAh, il peut nettoyer pendant 150 à 180 minutes tout en cartographiant efficacement votre logement. Le Midea S8 Plus est en effet doté d’un système de navigation laser LDS très précis. Il peut reconnaître les pièces de votre logement et même prendre en compte un étage.

Pour profiter de cet aspirateur et de bien d’autres offres à prix cassé, rendez-vous vite chez AliExpress.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Midea.