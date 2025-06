L’aspirateur balai Samsung Bespoke Jet Plus avec sa station de vidange n’a jamais été aussi peu cher, vite !

Tous les aspirateurs balais ne se valent pas. Alors pour ne pas se tromper dans son choix, il est important de prendre un modèle avec assez de puissance d’aspiration et d’autonomie. C’est le cas du Samsung Bespoke Jet Plus qui propose en plus une station de vidange automatique. Et en ce moment, cet aspirateur est à son prix le plus bas sur Cdiscount !

Vous connaissez forcément l’entreprise coréenne Samsung pour ses téléphones, ses téléviseurs ou bien même ses réfrigérateurs. Mais la marque propose d’autres produits électroménagers dont un excellent aspirateur balai, le Samsung Bespoke Jet Plus. Très complet et particulièrement bien pensé, il s’est imposé comme l’un des meilleurs modèles du marché.

Seul hic : comme il s’agit d’un aspirateur balai haut de gamme, son prix de vente conseillé est de presque 800 euros. Heureusement, il est actuellement en promotion sur le site français Cdiscount. Il passe ainsi à seulement 499,99 euros, soit 300 euros de baisse de prix. Et si vous êtes un nouveau client Cdiscount, en utilisant le code promo HELLO10, son tarif baisse encore de 10 euros et chute à 489,99 euros. En plus, la livraison est gratuite. Pour un aspirateur balai performant avec un système de vidange automatique, c’est une excellente affaire à ne pas manquer.

Un aspirateur simple d’utilisation et efficace qui fait gagner du temps

Quand on choisit un aspirateur balai, la première chose à prendre en compte c’est sa puissance d’aspiration. Le Samsung Bespoke Jet Plus utilise un moteur cyclonique Digital Inverter qui offre jusqu’à 210 AW de puissance d’aspiration. En plus, son système de filtration multicouche permet de piéger 99,999% de la poussière. Il est donc particulièrement intéressant pour les personnes allergiques.

Avec un poids de seulement 1,44 kg, c’est un aspirateur balai léger qui vous permettra de nettoyer votre maison sans effort. Il est fourni avec 4 brosses et 2 accessoires pour s’adapter à toutes les situations. L’autonomie est aussi un point primordial quand on compare les différents aspirateurs balais car certains modèles n’ont tout simplement pas assez d’autonomie pour nettoyer toute votre maison. Samsung a prévu le coup en vous fournissant 2 batteries haute capacité de 2500 mAh. Vous pourrez ainsi l’utiliser jusqu’à 2 heures.

Terminons sur l’un des gros points forts du Samsung Bespoke Jet Plus : sa station de vidange automatique, la Clean Station 2.0. Avec la technologie Air Pulse, cette base va être capable de vider complètement le réservoir de poussières sans que vous ayez à vous salir les mains. Un vrai plaisir au quotidien.