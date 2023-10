L’arrivée d’HyperOS est imminente, une nouvelle fonctionnalité sur PS5, c’est le récap’ de la semaine

On fait le point sur ce que l’on sait de la nouvelle surcouche de Xiaomi, une source lève le voile sur les couleurs des prochains Samsung Galaxy S24, une nouvelle fonctionnalité débarque sur PS5, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on vous dit tout de la future interface Xiaomi, baptisée HyperOS. Bonne nouvelle, une fonctionnalité attendue depuis longtemps fait enfin son apparition sur PS5. Alors que la lutte contre les services IPTV continue, on connait désormais les couleurs des futurs Galaxy S24.

Que nous réserve HyperOS ?

C’est désormais officiel, les futurs smartphones de Xiaomi seront équipés d’HyperOS, une nouvelle interface qui viendra remplacer MIUI. Design, changements, système open source, fluidité de l’OS, on vous dit tout du nouveau système d’exploitation unifié du fabricant chinois.

Lire : Xiaomi : voici à quoi ressemble la nouvelle interface HyperOS, ça devrait vous rappeler des choses

Amazon France : il vous faudra dépenser 35 euros pour accéder à la livraison gratuite

Cela fait désormais deux semaines qu’Amazon France a changé ses conditions pour accéder à la livraison gratuite. En effet, alors que le seuil minimal de commande s’élevait à 25 euros, les clients français d’Amazon devront désormais dépenser 10 euros de plus pour profiter d’une livraison gratuite à domicile. Pas de changement de montant du côté du programme Prime.

Lire : Amazon France augmente le prix minimal pour la livraison gratuite, en toute discrétion

Découvrez les couleurs des Galaxy S24

Alors que les Galaxy S24 devraient être lancés en janvier 2024, les rumeurs et les fuites continuent de se répandre. Cette semaine, la révélation concerne les couleurs des futurs smartphones de Samsung. C’est Ross Young qui a partagé l’information sur X (Twitter). Selon le leaker, généralement fiable, on peut s’attendre à du Noir, Gris, Violet et Jaune, sur les trois modèles, à savoir la version standard, le S24+ et le S24 Ultra.

Lire : Galaxy S24 : voici les couleurs des prochains smartphones de Samsung

Une nouvelle fonctionnalité très pratique débarque sur PS5

Les joueurs en rêvaient, Sony l’a enfin fait ! En effet, les propriétaires d’une PS5 seront ravis d’apprendre qu’il est désormais possible de vérifier si une mise à jour existe pour des jeux et des applications, qu’ils soient installés ou non sur votre console. Une fonctionnalité réclamée depuis longtemps par les joueurs et qui devrait simplifier leur expérience.

Lire : PS5 : Sony déploie discrètement une fonctionnalité réclamée depuis des lustres

La police continue sa lutte contre le streaming illégal

Le streaming illégal a de plus en plus de souci à se faire. En Italie, un raid de la police locale a permis aux agents de saisir du matériel IPTV chez un particulier. Le pirate n’était pas présent dans le local lors de l’intervention, mais les appareils saisis ont permis à la police de remonter jusqu’aux clients de ce service IPTV situé à Canosa di Puglia.

Lire : IPTV : la police affirme pouvoir identifier les utilisateurs d’un service illégal

Nos tests de la semaine

Marvel’s Spider-Man 2 : un bon jeu qui manque un peu d’audace

Bien sûr, on adore le système de voltige et certaines missions annexes sont très sympas, mais l’on regrette que le scénario ne soit pas plus approfondi. Le système de combat est efficace, la VF est de qualité et la taille du terrain de jeu a doublé. C’est un titre qui saura vous séduire, mais qui ne fait pas non plus d’étincelles, et l'on aurait apprécié un peu plus de prise de risque de la part du studio Insomniac.

Lire : Test Marvel’s Spider-Man 2 sur PS5 : un jeu qui donne envie de tisser

Xiaomi Pad 6 : un quasi sans-faute

Xiaomi fait son retour sur le marché des tablettes de milieu de gamme et frappe fort avec sa Pad 6. Bon rapport qualité/prix, bel écran 144 Hz, finitions soignées et bonne expérience avec son stylet, c’est une tablette qui saura séduire par sa polyvalence. Attention, la qualité photo n’est pas géniale et l’autonomie est en baisse. Une bonne tablette qui aurait mérité quelques améliorations supplémentaires par rapport à la Pad 5.

Lire : Test Xiaomi Pad 6 : la nouvelle reine des tablettes milieu de gamme ?

OnePlus Open : le meilleur smartphone pliable du marché ?

Le OnePlus Open est un smartphone pliable très séduisant, qui saura vous convaincre grâce au bon calibrage de ses écrans, sa puissance ou encore son excellente autonomie. Côté design, ce n’est pas spécialement un joli produit. Attention, si vous cherchez un bon photophone ou un système audio de qualité, passez votre chemin. OnePlus propose ici un téléphone au format « fold » réussi mais trop cher.

Lire : Test OnePlus Open : il se plie en quatre pour nous séduire

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra : une excellente tablette haut de gamme

Selon nous, il s’agit de la meilleure tablette du marché, et vous auriez raison de craquer si vous avez un budget XXL. Si l’on met de côté sa taille qui pourrait rebuter certains utilisateurs, la Galaxy Tab S9 Ultra est techniquement parfaite. On adore son joli design, son bel écran AMOLED, son autonomie, son processeur puissant et sa partie logicielle. Attention, pour une expérience complète et intéressante, nous vous recommandons de vous offrir le clavier qui accompagne la tablette.

Lire : Test Samsung Galaxy Tab S9 Ultra : on ne change pas une équipe qui gagne

Google Pixel 8 : un rapport qualité/prix discutable

Bien sûr, Google propose ici un smartphone compact et puissant qui saura vous séduire si vous cherchez à faire de belles photos. L’écran est irréprochable et on apprécie l’absence d’applications commerciales au sein de l’interface. Malheureusement, pour 150 euros de plus à payer par rapport à son prédécesseur, on fait également plus attention aux défauts de l’appareil. L’autonomie est moyenne, le Tensor G3 ne fait pas toujours le poids face à la concurrence et les haut-parleurs manquent de puissance.

Lire : Test Google Pixel 8 : vous reprendrez bien un peu d’IA ?