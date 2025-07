Bouygues Telecom augmente le prix des abonnements Bbox Fibre, contre une hausse de débit

Bouygues Telecom promet une connexion fibre plus rapide à ses clients, en échange d'une hausse de prix. Vous pouvez refuser cette offre et conserver votre abonnement actuel.

C'est devenu une habitude chez cet opérateur, Bouygues Telecom augmente le prix de l'abonnement Bbox Fibre de certains de ses clients. Le FAI a informé ses abonnés que leur facture sera plus lourde de trois euros par mois à partir du 20 août prochain. D'après les constatations de Cablereview, ce sont notamment d'anciennes offres Bbox Fit et Must, moins chères que les forfaits commercialisés actuellement, qui seraient concernées par cette manœuvre.

Pour justifier cette hausse tarifaire, Bouygues Telecom invoque l'argument de l'amélioration du service. Sur mobile, il s'agit généralement de gonfler l'enveloppe data mise à disposition. Pour l'internet fixe, le plus simple est de booster les débits de la connexion. Dans ce cas, le FAI promet jusqu'à 1 Gbps, en débit descendant (téléchargement) comme en débit montant (envoi). Bien entendu, il s'agit d'une vitesse théorique. Bouygues Telecom ne fait que débrider la connexion, mais les performances réelles dépendent d'un grand nombre de facteurs.

Bouygues Telecom booste le débit de ses abonnés fibre, en contrepartie d'une hausse de prix

Vous pouvez refuser cette nouvelle offre en cliquant sur le lien indiqué dans l'email reçu ou en appelant le 1064. Mais il ne faut pas traîner, vous avez jusqu'au 20 septembre 2025 pour communiquer votre volonté de conserver votre abonnement actuel. Vous disposez aussi de quatre mois après la réception du courrier qui vous informe de l'augmentation de prix pour résilier votre contrat sans frais.

Pour profiter au mieux de ce boost de débits, Bouygues Telecom propose aux clients concernés de passer à la Bbox WiFi 6. Cet équipement devrait permettre d'améliorer le réseau sans fil du domicile. Mais si vous acceptez de recevoir cette nouvelle box internet, la hausse de trois euros s'applique immédiatement, et non plus à partir du 20 août.

Le mois dernier, nous vous rapportions que Bouygues Telecom augmentait le prix des forfaits B&You de deux euros par mois en échange d'une prise en charge de la 5G et de 20 Go de données mobiles supplémentaires en Europe et dans les DOM.