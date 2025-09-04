Bouygues Telecom vous promet de changer de smartphone tous les ans à moitié prix, où est le piège ?

Bouygues Telecom vient d'annoncer le lancement de Smart Change, un nouveau dispositif aux allures très alléchantes. En théorie, celui-ci offre la possibilité de changer de smartphone chaque année pour seulement la moitié de son prix. Trop beau pour être vrai ? Sûrement…

On a déjà vu des opérateurs télécom faire de belles promesses. Mais on a aussi appris à se montrer prudent lorsque celles-ci sont vraiment très intéressantes. Aussi, lorsque Bouygues Telecom annonce le lancement de Smart Change, difficile de ne pas céder à l'excitation. “S'offrir le nouveau smartphone dernier cri, à moitié prix”, voilà ce que promet la firme. Qui plus est, il serait possible de changer un nouveau smartphone tous les ans, sans faire faire (trop) chauffer le portefeuille.

Voilà donc comment cela fonctionne. Le client verse d'abord acompte de 1€ puis un premier remboursement de 80€ “sur demande” avant d'opter pour une mensualisation de ses paiements au moment de l'achat. Autrement dit, son nouveau smartphone est financé par un système similaire à celui du leasing pour les voitures. En théorie, il lui faudra alors 36 mois pour le rembourser totalement. Mais le véritable atout de Smart Change, c'est la possibilité, au bout de 12 mois, de remettre les compteurs à zéro.

Smart Change de Bouygues Telecom, la fausse bonne idée ?

Alors où est le piège ? À vrai dire, il n'y en a pas vraiment. Il y a, en revanche, des conditions à ne surtout pas survoler avant de signer le contrat. En effet, Smart Change est uniquement disponible pour les abonnés ayant opté pour un forfait 200 Go ou plus. Un forfait à… 36,99 € par mois, puis 46,99 €/mois. Un abonnement qui vient donc s'ajouter à la mensualité de remboursement de son smartphone.

Une facture bien plus élevée que les forfait plus classiques de l'opérateur… et c'est sans compter les frais de résiliation. En effet, en plus devoir souscrire au forfait 200 Go, le client devra également s'engager pendant 24 mois. Autrement dit, il devra non seulement payer les frais de résiliation de son forfait, mais aussi rembourser le reste des mensualités pour l'achat de son smartphone. Une décision à ne pas prendre à la légère donc.

Si malgré tout l'offre vous intéresse, Smart Change sera lancé officiellement le 8 septembre prochain.