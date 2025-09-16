L’application Apple Sports arrive sur iPhone en France, et elle est gratuite

Pour suivre la Ligue 1, la Ligue des Champions, et bien d'autres compétitions en temps réel, Apple Sports débarque en France. L'app est gratuite et disponible sur iPhone.

L'application Apple Sports est désormais disponible en France. Après un lancement au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni l'année dernière, le service débarque gratuitement sur les iPhone des utilisateurs européens. La dernière version de l'app la rend disponible en France, mais aussi en Autriche, en Allemagne, en Islande, en Irlande, en Italie, au Portugal et en Espagne.

Apple Sports donne un accès en temps réel aux scores et aux statistiques des matchs. Des applications tierces proposent aussi ces fonctions et sont même bien plus complètes, mais la marque à la pomme à la pomme a le mérite de mettre à disposition une plateforme native, facilement accessible. Et surtout, elle est particulièrement pensée pour la prise en charge des widgets. Vous pouvez consulter des scores ou le calendrier à venir de votre équipe favorite directement depuis l'écran d'accueil de votre iPhone.

Apple Sports est disponible en France, la Ligue 1 et la Ligue des Champions répondent à l'appel

Les sports US sont bien mis en avant par l'application, mais on retrouve aussi certains championnats et certaines compétitions de football européens. Nous avons par exemple accès à :

MLS

NBA

Basketball universitaire (masculin et féminin)

LNH

Bundesliga

LaLiga

Liga MX

Ligue 1

Premier League

Série A

Ligue des Champions

F1

Tennis

La dernière mise à jour d'Apple Sports a aussi ajouté les championnats de football de seconde division de quatre grands marchés et le championnat portugais : la Bundesliga 2, la Ligue 2, la Primeira Liga, la Segunda División et la Serie B. “Vous pouvez désormais suivre les évènements à venir pour ne rien manquer de l’action. Lorsque l’évènement commencera, les activités en direct apparaîtront sur votre écran verrouillé”, fait également savoir Apple.

Les matchs de la NFL et de football US universitaire bénéficient d'un traitement de faveur, avec des mises à jour plus détaillées dans les activités en direct et dans l’app, notamment les temps morts. Peut-être que notre football européen en profitera prochainement. À noter qu'il est possible de passer de l'app mobile Apple Sports à l'Apple TV pour visionner le match en direct sur une plateforme de diffusion, qu'elle soit d’Apple ou pas. Apple Sports se synchronise aussi avec Apple News.