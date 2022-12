L’Apple Watch Ultra disponible pour moins de 40€/mois chez Pixmania

C’est une nouveauté chez Pixmania : l’Apple Watch Ultra GPS + Cellular est disponible pour seulement 39,43€/mois pendant 24 mois. On vous dit tout sur cette offre exceptionnelle dans cet article.

Découvrir l’offre chez Pixmania

Vous cherchez un cadeau de fin d’année de dernière minute ? Courage, vous pouvez encore trouver de bonnes affaires et faire plaisir à vos proches ou à vous-même grâce à Pixmania ! En effet, Pixmania fait le plein de nouveautés et de prix bas. Parmi les nouvelles offres disponibles depuis peu chez Pixmania, on a d’ailleurs trouvé une pépite : l’Apple Watch Ultra disponible pour moins de 40€/mois (pendant 24 mois) !

Chez Pixmania, vous pouvez profiter de la montre connectée à partir de 39,43€/mois pendant 24 mois. Comment bénéficier d’un prix aussi bas ? Grâce au service Pixeasy ! Ce dernier vous permet de régler votre achat en plusieurs mensualités et d’économiser chaque mois un peu plus grâce à la reprise de votre appareil au bout de 24 mois.

Sans la reprise de votre appareil, la montre connectée Apple est disponible à partir de 49,96€/mois pendant 24 mois ou 1112,40€ en une seule fois.

L’Apple Watch Ultra : la montre de sport ultime à la portée de toutes les bourses

Avec l’Apple Watch Ultra, vous profitez d’une montre aussi polyvalente qu’essentielle. Elle vous fait en effet profiter de nombreuses prestations dont vous ne saurez bientôt plus vous passer. Parfaitement adaptée à tous les profils de sportifs, elle propose un suivi personnalisé complet, qu’importe votre activité favorite. Que vous aimiez l’endurance, les activités nautiques ou encore l’aventure, l’Apple Watch Ultra saura analyser toutes vos sessions sportives et vous aider à améliorer vos performances.

Compacte, elle est également très élégante et propose un écran plat en verre saphir sur un boîtier surélevé qui le protège des impacts latéraux. Elle est ainsi robuste et résiste à la corrosion et aux chocs.

En savoir plus sur l’Apple Watch Ultra

*Offre valable uniquement en France métropolitaine et dans la limite des stocks disponibles, prix sujet à variation. Crédit affecté sur 36 mois avec option de reprise inclus au bout de 24 mois, sans assurance avec apport obligatoire, au TAEG fixe de 6,99% et au taux débiteur annuel fixe de 6,77%, amortissable par les partenaires de financement de Pixmania. Les offres de financement sont susceptibles de varier et peuvent être modifiées ou annulées à tout moment.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Pixmania.