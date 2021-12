L’Apple Watch Series 8 pourrait remplacer la couronne digitale par un capteur optique

Un nouveau brevet d'Apple révèle que la Digital Crown de l'Apple Watch pourrait bientôt être remplacée par un capteur optique. Ce changement pourrait donc arriver dès 2022 sur la prochaine Apple Watch Series 8.

Comme le rapporte Patently Apple, Apple s’apprêterait à abandonner la couronne digitale ou Digital Crown de son Apple Watch Series 7, que l’on retrouve sur la tranche droite des montres connectées de l’entreprise. Un brevet dévoile que cette couronne digitale qui permet déjà de naviguer sans effort dans l’interface watchOS sans avoir à toucher l’écran pourrait bien être remplacée par un capteur optique.

Le brevet s'intitule “Watch with optical sensor for user input” (montre avec capteur optique pour les entrées utilisateur) et dévoile comment la société peut utiliser de nouveaux capteurs pour permettre aux utilisateurs de naviguer dans l’interface. Ce capteur optique utiliserait des gestes pour contrôler l'Apple Watch, remplaçant ainsi l'actuelle Digital Crown. En effet, le capteur optique serait en mesure d’identifier les gestes de l’utilisateur sans contact physique.

L’Apple Watch pourrait voir son autonomie augmenter si elle abandonnait la couronne digitale

Selon le brevet d'Apple, retirer la couronne digitale permettrait également de libérer de l'espace au sein de la montre intelligente. L'espace est précieux dans l'Apple Watch, encore plus que dans l'iPhone. Le retrait d'un élément aussi proéminent que la couronne digitale pourrait par exemple permettre d'installer une batterie plus grande ou des capteurs supplémentaires.

Nous pensions par exemple que l’Apple Watch Series 7 de 2021 allait utiliser un capteur de sucre pour contrôler le taux de glucose dans le sang de son propriétaire, mais il n’a finalement pas été retenu sur le modèle final. Enlever la couronne digitale pourrait donc permettre à Apple d’enfin intégrer ce capteur destiné aux personnes diabétiques.

Le capteur optique pourrait également mesurer la fréquence cardiaque, le niveau d'oxygène dans le sang, la pression sanguine et d'autres données biométriques. L’arrivée d’un tel capteur permettrait également de réduire le nombre de pièces mobiles dans la smartwatch. Il faudra encore attendre plusieurs mois avant de savoir si Apple compte ou non remplacer sa couronne digitale dans la prochaine itération de sa montre connectée Apple Watch.

Source : Patently Apple