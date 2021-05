Apple Watch Series 3 : iOS 14.6 oblige à restaurer la montre avant d’installer une mise à jour

L'Apple Watch Series 3 a de plus en plus de mal à installer les dernières mises à jour de WatchOS. Désormais, Apple demande même aux utilisateurs de restaurer la montre connectée avant de tenter d'installer une nouvelle version du firmware. Cette contrainte est entrée en vigueur avec la mise à jour iOS 14.6 sur iPhone.

Les utilisateurs d'une Apple Watch Series 3 doivent faire preuve de patience et de ténacité pour installer une mise à jour de WatchOS, le système d'exploitation de la montre. Lors de chaque tentative, les usagers reçoivent un message d'erreur expliquant que la smartwatch ne dispose pas de suffisamment de stockage interne.

En effet, la Series 3 n'embarque que 8 Go de stockage interne et les mises à jour de WatchOS 7 sont de plus en plus lourdes. Pour palier au problème, Apple recommande aux utilisateurs de supprimer une partie des applications installées sur la montre connectée.

Apple vend une montre connectée presque impossible à mettre à jour

“Pour installer la mise à jour watchOS, votre Apple Watch a besoin d'au moins 3,0 Go de stockage disponible. Vous pouvez libérer du stockage en supprimant des apps à l’aide de l’app Apple Watch sur votre iPhone” conseillait Apple.

Depuis la mise à jour iOS 14.6, Apple va encore plus loin et exige que l'utilisateur restaure l'Apple Watch Series 3 avant de pouvoir installer une nouvelle version de WatchOS. Désormais, un avertissement apparaît à l'écran lors de chaque tentative d'installation : “pour installer la mise à jour watchOS, dissociez votre Apple Watch et jumelez-la à nouveau dans l'app Apple Watch de votre iPhone”. Dans le détail, il faut d'abord dissocier la montre de l'iPhone, la jumeler à nouveau et installer une sauvegarde. Cette manipulation est relativement simple mais particulièrement longue.

La situation est d'autant plus regrettable qu'Apple continue de commercialiser l'Apple Watch Series 3 sur son site web et dans ses Apple Store. Un acheteur qui déciderait actuellement d'investir dans une Series 3 flambant neuve se retrouverait donc dans l'incapacité d'installer facilement une mise à jour de WatchOS. Un comble.

