L’Apple Watch SE à prix mini chez Darty

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter de l'Apple Watch SE avec une réduction exceptionnelle de -10%. Découvrez tous les détails concernant l'offre dans cet article.

Découvrir l'offre chez Darty

Pour célébrer ce début d'année, Darty vous propose des prix minis sur une large sélection de produits. Parmi eux, on trouve l'Apple Watch SE GPS 40mm boîtier aluminium gris sidéral avec bracelet sport minuit avec -10% de réduction. La montre connectée Apple se retrouve ainsi à seulement 269€ au lieu de 299€.

En prime, pour tout achat de l'Apple Watch SE GPS chez Darty, vous pouvez bénéficier de 4 mois d'abonnement offerts à l'application Apple Music Spécial Famille.

L'Apple Watch SE GPS : une montre qui a tout pour plaire, même le prix

L'Apple Watch SE GPS multiplie les fonctionnalités pour un prix abordable. Parmi les nouveautés proposées par la montre connectée, on note son écran jusqu'à 30% plus grand que celui de la Series 3 et 2 fois plus rapide grâce à son processeur bicoeur 64 bits.

Elle est aussi dotée d'anneaux Activité qui enregistrent les mouvements et proposent 3 indicateurs : “Bouger”, “M'entraîner” et “Me lever”. Résistante à l'eau jusqu'à 50 mètres, elle peut également vous suivre dans toutes vos activités sportives, même la natation.

Capable de suivre votre fréquence cardiaque, elle peut vous envoyer des notifications en cas de signes d'arythmie ou de fréquence cardiaque trop faible ou trop élevée. En cas de mauvaise chute, elle peut appeler automatiquement les secours. Aussi, avec la Configuration familiale, vous pouvez gérer les Apple Watch de toute votre famille et vos proches avec un seul et même iPhone.

Vous êtes intéressé par l'Apple Watch SE GPS ? Rendez-vous dès maintenant chez Darty pour en profiter à prix cassé.

Pour plus de bons plans sur les mobiles, rendez-vous sur notre guide dédié aux smartphones Fnac/Darty à ne pas manquer.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.