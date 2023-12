Cette montre pas comme les autres vous laisse jouer à vos jeux rétro préférés sur votre poignet

La Retro Watch, une montre lancée via une campagne Kickstarter, présente un mélange unique de style, de fonctionnalité et de nostalgie, s'adressant à la fois aux amateurs de montres et aux aficionados des jeux rétro.

À une époque où les montres connectées se ressemblent toutes, une nouvelle campagne Kickstarter attire l'attention en présentant un concept unique : une smartwatch qui se double d'un émulateur de jeux rétro. Baptisé “Retro Watch”, cet appareil innovant associe la fonctionnalité d'une montre à la possibilité de jouer à des jeux classiques sur votre poignet, rappelant la célèbre Game Boy Advance SP.

La campagne Kickstarter de la Retro Watch a récemment démarré, et invite les joueurs nostalgiques à contribuer au projet et à donner vie à ce gadget qui devrait en séduire plus d’un. Les développeurs ont exprimé leur souhait d'améliorer les fonctionnalités de la Retro Watch en fonction de la demande des utilisateurs. Parmi les ajouts potentiels figurent un moniteur de fréquence cardiaque, des gâchettes pour une meilleure expérience de jeu, et même un appareil photo. Toutefois, l'inclusion de ces fonctionnalités dépendra du succès de la campagne et du niveau de soutien des donateurs.

Lire également – Ces consoles et jeux vidéo rares vendus aux enchères ont une origine étonnante

Cette montre ressemble à un Game Boy pour votre poignet

La montre est constituée d'un boîtier en forme de Game Boy Advance SP, que l'utilisateur peut retourner pour découvrir une console de jeu dotée de quatre boutons, d'un pavé directionnel, de deux boutons de menu, d'un haut-parleur et d'un écran. Cette configuration permet aux utilisateurs de profiter d'une variété de jeux rétro sur différentes consoles, des jeux PC classiques aux titres de l'ère Nintendo 64.

La bonne nouvelle, c’est que malgré sa particularité tournée vers le gaming, la Retro Watch ne fait aucun compromis sur sa fonction première d'appareil de mesure du temps. Lorsqu'elle est fermée, la face supérieure se transforme en un écran intelligent qui affiche l'heure, la date et la météo. La montre offre également une connectivité avec les smartphones, ce qui permet aux utilisateurs de recevoir des messages SMS et des mises à jour d'applications directement sur leur poignet.

L’entreprise derrière la Retro Watch s'est fixé un objectif de financement de 35 000 dollars et, à la date de la dernière mise à jour, elle a recueilli plus de 23 000 dollars à 26 jours de la fin de la campagne. Les personnes intéressées peuvent contribuer à la campagne et obtenir leur Retro Watch en s'engageant à verser un minimum de 159 dollars.

Source : Kickstarter