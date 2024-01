Gare à cette mise à jour des Google Pixel : elle fait buguer les montres Galaxy

La récente mise à jour du Google Pixel a eu un effet inattendu. Malgré les efforts continus de Google pour améliorer la synchronisation entre les appareils Wear OS et les smartphones, elle perturbe ironiquement la connectivité avec les montres Galaxy Watch.

Les montres connectées comme la Samsung Galaxy Watch 6 qui sont réputées pour leur fonctionnalités avancées telles que suivi de la santé sont devenues un élément essentiel dans l'écosystème des gadgets personnels. Cette montre en particulier ainsi que les modèles précédents tels que les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5 Pro , ont récemment rencontré des difficultés de synchronisation avec les appareils Pixel de Google. Ce problème soulève des questions sur l'intégration inter-marques chez Android.

Il est en effet bien dommage de voir un telephone comme le Pixel 8 Pro, fleuron de cette gamme, avoir de tels problèmes de connectivites inattendus avec des montres connectées compatibles. Surtout lorsque celui-ci est connu pour son intégration d’Android pure et ses mises à jour logicielles régulières. Cela contraste avec les récentes initiatives de Google visant à faciliter la synchronisation de Wear OS avec de nouveaux smartphones.

L’impact inattendu de la mise à jour des Pixel sur les Montres Galaxy

L'origine du problème de connectivité entre les montres Galaxy et les smartphones Pixel semble être liée à la récente mise à jour de janvier 2024 des Google Pixel. Celle-ci a entraîné des dysfonctionnements inattendus dans l'application Galaxy Wearable de Samsung, qui est cruciale pour établir et maintenir la connexion entre ces montres et ces smartphones. Les commentaires des utilisateurs indiquent que suite à cette mise à jour, l'application ne parvient plus à fonctionner correctement avec les montres Galaxy, bien que les écouteurs Galaxy Buds ne soient pas affectés. Ce qui suggère un problème de compatibilité spécifique introduit par la mise à jour du téléphone.

Voici trois exemples de problèmes rapportés suite à la mise à jour de janvier des Google Pixel, affectant la connectivité avec les montres Galaxy :

Utilisateur Reddit Maximex03 : “Depuis la mise à jour de janvier, le plugin Watch 4 ne fonctionne plus . Je ne reçois plus aucun message de mon Pixel sur la montre.”

. Je ne reçois plus aucun message de mon Pixel sur la montre.” skylinefan26 : “Je suis exactement dans le même cas. J'ai pensé que réinitialiser ma montre aiderait, mais non. Je suis coincé avec une application qui ne se charge pas et une montre Galaxy 5 que je ne peux pas reconfigurer . Les avis disent la même chose.”

. Les avis disent la même chose.” Slow-Ad-681 : “J'ai un problème avec l'ajout de la Watch 6 dans l'application Galaxy Wearable. Après avoir réinitialisé ma montre et l'application pour un problème de drainage de batterie, l'application ne détecte plus la montre. L'application reste bloquée sur un cercle de chargement sans fin.”

Face à ce problème, il semble que la solution la plus rapide pourrait venir d'une mise à jour de l'application Samsung plutôt que de Google, étant donné que l‘application est la liaison directe entre les montres Galaxy et les smartphones Pixel. Cependant, jusqu'à ce que Samsung fournisse une telle mise à jour, les utilisateurs de ces téléphones pourraient avoir à se tourner vers des solutions de contournement ou attendre une future mise à jour de Google pour résoudre complètement le problème. Une situation qui met en lumière les défis de l'interopérabilité dans un écosystème d'appareils de marques différentes et soulève des questions sur la gestion des mises à jour logicielles et leur impact sur les appareils connectés.

Source : Reddit