Cette montre connectée Xiaomi utilise ChatGPT comme assistant, une première

Xiaomi révèle une montre connectée dont l'assistant est propulsé par ChatGPT. La Black Shark S1 Pro est vendue par la filiale éponyme spécial jeu vidéo du constructeur chinois.

Connaissez-vous Black Shark ? Non ? Pourtant vous connaissez la maison-mère de cette marque : Xiaomi. C'est en effet sa filiale en charge des produits gaming mobile. Manettes de jeu, écouteurs sans fil, ventilateurs de refroidissement pour smartphone (si, si) et montres connectées. Les produits sont proposés à des prix très abordables et le géant chinois Tencent a même cherché à faire l’acquisition de la firme en 2022, sans succès. Black Shark sort régulièrement de nouveaux appareils, le dernier en date étant la smartwatch S1 Pro.

Avec ses allures de montre sportive, elle pourra plaire aux adeptes de la course à pied ou autre, d'autant qu'elle permet de suivre ses activités. Si vous êtes plutôt e-sport, il y a aussi un mode de mesures adapté au jeu vidéo. C'est le secteur sur lequel se positionne Black Shark après tout. La S1 Pro possède un écran de 1,43 pouces affichant une définition de 466 x 466 pixels. Sa luminosité maximale est de 600 nits, et la batterie de 300 mAh promet 15 jours d'autonomie, sans préciser dans quelles conditions d'utilisation cependant.

Xiaomi dévoile une montre connectée intégrant ChatGPT

Si la montre est certifiée IP68 et stipule qu'elle est “entièrement lavable”, elle n'est pas faite pour la natation ou la plongée. Elle ne possède pas non plus de module cellulaire, ce qui oblige à la coupler avec un smartphone. Sans puce GNSS intégrée, ne comptez pas non plus sur la S1 Pro pour enregistrer les distances parcourues lors de vos activités sportives. Mais ce qui rend l'appareil si unique, du moins pour le moment, c'est l'intégration de ChatGPT. L'intelligence artificielle est indiquée comme “Assistant vocal AI“, au même titre que Siri, Alexa ou Google.

Aucun détail n'est donné malheureusement, aussi il est difficile de se rendre compte des possibilités du chatbot intégré à la montre connectée. Cette dernière comprend bien un micro et un haut-parleur pour pouvoir lui parler, mais on n'en sait pas plus. Nous ne sommes pas en présence d'une alternative à la Xiaomi Watch 2 Pro, mais si la Black Shark S1 Pro vous intéresse, vous pouvez la commander pour 69 $. Elle est expédié en France depuis un entrepôt situé en Pologne afin de réduire les frais d'envoi.