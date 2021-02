Apple Watch : la réparation est gratuite en cas de bug avec le mode Réserve

Un bug du mode Réserve touche actuellement les Apple Watch Series 5 et Watch SE. Il devient impossible pour certains utilisateurs de charger leur montre connectée. Il est possible de remédier au problème en téléchargeant un patch. Si le problème persiste, Apple s'engage à réparer gratuitement les montres défaillantes.

Selon un nouvel article publié sur le support d'Apple ce mardi 16 février 2021, certaines Apple Watch Series 5 et Apple Watch SE sont victimes d'un problème de charge, notamment une fois le mode Réserve activée. Ce mode, comme son nom l'indique, permet d'économiser de la batterie en affichant seulement l'heure sur l'Apple Watch. Ce mode s'active automatiquement lorsque le niveau de la batterie pour sous la barre des 10%.

Seulement, un bug empêche la recharge de certaines Apple Watch Series 5 et Apple Watch SE une fois le mode Réserve activée. Afin de corriger cette avarie, Apple a publié une nouvelle mise à jour WatchOS 7.3.1. Néanmoins, et dans le cas où le patch n'apporterait pas de solution, le constructeur invite les utilisateurs lésés à prendre contact avec l'assistance Apple pour une réparation gratuite de votre Apple Watch.

Un examen complet de l'appareil avant une éventuelle réparation

“Si votre Apple Watch ne se charge toujours pas, contactez l'assistance Apple pour organiser une réparation par envoi postal gratuite. Votre montre sera examinée avant la réparation afin de vérifier qu'elle peut bénéficier d'un service gratuit”, écrit la firme de Cupertino sur la page dédiée du support. Afin de vérifier si votre Apple Watch est concernée par ce bug, Apple vous invite également à procéder à la manipulation suivante : “Placez votre montre sur le chargeur que vous utilisez habituellement, puis attendez au moins 30 minutes”.

Selon Apple, ce problème concerne uniquement une poignée d'utilisateurs d'Apple Watch Series 5 et Apple Watch SE. Néanmoins, il est conseillé aux propriétaires d'autres modèles, comme la récente Apple Watch Series 6, d'installer la dernière mise à jour, et ce afin d'éviter d'éventuels dysfonctionnements. Pour rappel, l'Apple Watch SE a déjà posé quelques soucis à certains utilisateurs. En effet, il arrivait que la montre surchauffe et brûle le poignet de leur propriétaire. Apple a rapidement réagi en échangeant ou en remboursant les unités défaillantes.

Source : Support Apple