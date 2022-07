L’Apple TV HD originale et sa télécommande Siri sont désormais obsolètes

Un nouveau produit a récemment rejoint la liste des produits dits « vintage » d’Apple : l’Apple TV HD de quatrième génération. L’appareil ne devrait donc plus recevoir de mises à jour à l’avenir, et aucun correctif de sécurité.

Après l’iPhone 6 Plus au début de l’année, c’est un autre appareil du catalogue d’Apple qui est devenu obsolète il y a quelques jours : l’Apple TV HD originale. Lancée en 2015 avec sa télécommande Siri, l’Apple TV HD était la quatrième génération d’Apple TV et a rapidement été renommée peu de temps après le lancement de l’Apple TV 4K pour bien différencier les deux appareils.

C’est depuis cette génération que l'Apple TV HD avait commencé à être livrée avec une télécommande Siri légèrement modifiée avec un cercle blanc autour du bouton “Menu”. Après 5 ans sur le marché, l’Apple TV HD et sa télécommande ont vraisemblablement rejoint la liste des appareils « Vintage » d’Apple il y a quelques jours, le 30 juin 2022.

L’Apple TV HD ne recevra plus de mises à jour

En rejoignant la liste des produits « vintage » d’Apple, l’Apple TV HD n’a donc plus droit aux mises à jour d’Apple, que ce soient celles qui ajoutent des fonctionnalités ou même de simples patchs de sécurité.

Les produits vintage étaient également précédemment exclus des programmes de réparation chez Apple ou dans les centres agréés, mais Apple a récemment modifié cette politique pour rendre les réparations possibles pendant deux ans supplémentaires. Cependant, celles-ci dépendent de la disponibilité des pièces, car certains revendeurs tiers ne pourront plus commander de pièces de rechange chez Apple, et vont donc devoir écouler les pièces qu’ils leur restent en stock. Vous devriez donc théoriquement toujours être en mesure de réparer votre Apple TV de quatrième génération jusqu’en 2024 dans les centres Apple agréés.

Actuellement, Apple commercialise toujours une Apple TV HD de nouvelle génération à partir de 159,00 euros dans sa configuration avec 32 Go de stockage. On sait d’ailleurs déjà qu’Apple travaillerait actuellement sur une nouvelle Apple TV encore moins chère, et celle-ci pourrait arriver dès la fin de l’année 2022.