L’Apple TV 4K 2022 démarre fort mais il y a déjà des retards, va-t-on vers une pénurie ?

L’Apple TV 4K est le produit un peu méconnu de la firme de Cupertino. Pourtant, ceux qui l’essaient ne peuvent plus s’en passer. Cela risque d’être encore plus vrai pour sa version 2022, à l’équipement encore plus opulent et performant. Son lancement aux Etats-Unis laisse augurer d’une rapide pénurie.

Cette année, sur le papier, le boîtier de streaming de la marque à la pomme devrait être un très bon cru. L’Apple TV 4K 2022 a tout pour convaincre le grand public : il est encore plus puissant, encore plus simple d’utilisation, et surtout, il est moins cher. C’est un succès public annoncé, et à l’approche des fêtes, nombre d’observateurs pensent que l’Apple TV 4K 2022 pourrait se retrouver rapidement en rupture de stock.

Le produit est dès aujourd’hui disponible en magasin au pays de l’Oncle Sam. Si, a priori, la plupart des clients qui ont pré-commandé sur Internet devraient théoriquement recevoir leur colis dans les délais prévus, les échos d’une pénurie parviennent à nos oreilles. Les magasins physiques ont déjà du mal à se réapprovisionner tant la demande est forte. Apple aurait-il sous-estimé le succès de sa box à tout faire ?

L’Apple TV 4K 2022 se vend très bien et très vite, il n’y en aura pas pour tout le monde

L’Apple TV n’est pas un produit très glamour. D’ailleurs, d’une génération à l’autre, son design n’évolue guère. Si lors des keynotes, les projecteurs sont braqués sur des produits tels que les iPhone 14 Pro, iPad et autres MacBook, force est de reconnaître que le discret boîtier multimédia de la marque à la pomme est son produit le plus abordable, mais aussi le plus indispensable.

Ceux qui l’ont essayé ont apprécié son ergonomie et l’accessibilité universellement reconnues de tvOS. C’est pourquoi l’Apple TV 4K 2022, avec ses meilleurs composants, son stockage plus généreux et son prix plus doux promet d’être un cadeau de Noël très prisé. Des internautes étasuniens rapportent que la livraison de leur commande a été repoussée de plusieurs jours. Et les clients européens sont encore moins bien lotis : l’Apple TV 4K ne se trouve pas encore sur les étals.