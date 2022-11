Apple : un ex-employé escroque la firme à hauteur de 17 millions d’euros et risque 20 ans de prison

Apple a de nouveau été victime d’une vaste escroquerie de la part d’un de ses anciens employés. Pendant 10 ans, Dhirendra Prasad a accepté des pots-de-vin, a fait gonfler artificiellement les prix de ses factures et a fait acheter du matériel à Apple à l’un de ses complices, amassant ainsi un total de 17 millions d’euros. Après avoir plaidé coupable devant la justice, il risque désormais jusqu’à 20 ans de prison.

Compte tenu de son succès mondial, il n’est pas rare qu’Apple ait affaire à des escrocs en tout genre. Leurs combines mettant parfois des années à être découvertes, les butins s’affichent souvent en million d’euros, qu’il s’agisse de faux iPhone ou de vol de cartes-cadeaux. Mais il arrive que les arnaques proviennent des employés mêmes qui travaillent pour la marque à la pomme. Et là encore, ces dernières peuvent rapporter très gros.

Dhirendra Prasad, un Américain de 52 ans, a travaillé au service approvisionnement d’Apple de 2008 à 2018, où son rôle est d’acheter divers composants et services pour le compte de la firme. Ce n’est qu’à partir de 2011 que son plan se met en marche. À partir de cette année, l’employé commence à accepter des pots-de-vin de la part de ses fournisseurs et à faire gonfler artificiellement les prix présents sur les factures.

Il vole 17 millions d’euros à Apple en 10 ans

Peu à peu, la combine devient plus complexe, mais non moins prolifique. Il s’associe à deux autres escrocs, Robert Gary Hansen et Don M. Baker. Débute alors une nouvelle fraude fiscale bien ficelée. Dhirendra Prasad transfère certains paiements illégaux de Robert Gary Hansen à ses propres créanciers via le biais d’une société-écran, ce qui permet à ce dernier de profiter de déductions fiscales égales à plusieurs centaines de milliers de dollars.

Au total, le montant de la facture pour Apple est particulièrement salée : 17 millions de dollars. Une certaine somme dont la firme de Cupertino ne pas tarder à revoir la couleur, du moins en partie. Dhirendra Prasad, Robert Gary Hansen et Don M. Baker ont tous trois plaidé coupables devant le tribunal de San José ce mardi 1er novembre. Prasad s’expose désormais à une sentence pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison. Il a déjà accepté de verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts.

Source : CNET