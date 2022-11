Apple : les lunettes de réalité augmentée ne sortiront qu’en 2025… ou en 2026

Un expert de la chaîne logistique d’Apple affirme qu’il faudra attendre encore plus longtemps que prévu pour voir les Apple Glass, les lunettes de réalité augmentée selon la firme de Cupertino, sur nos étals.

Tim Cook croit à fond dans la réalité virtuelle. Apple aura probablement un grand rôle dans le développement du métavers. Pour ce faire, la marque à la pomme se doit tout d’abord de sortir un produit fondateur, comme le fut l’iPod ou l’iPhone en leur temps. La paire de lunettes de réalité augmentée de la marque à la pomme, l’Apple Glass, est une véritable arlésienne de la Silicon Valley.

Alors qu’aux dernières nouvelles, elles étaient censées sortir fin 2024, l’analyste Jeff Pu affirme qu’il faudra attendre encore plus longtemps que prévu. Pour avoir un aperçu de l’accessoire de VR, il faudra donc patienter jusqu’à 2025, voire 2026. L’expert ne précise cependant pas s'il parle uniquement des lunettes ou si le casque VR est lui aussi concerné par ce retard. À en croire Me Pu, ce retard dans le lancement du produit est dû à “des problèmes de design”.

Les Apple Glass rencontrent des problèmes de conception

On le sait, Apple est très ambitieux. Après tout, c’est la compagnie la mieux valorisée en bourse. Elle vaut plus que tous les autres GAFAM réunis, et ce malgré la crise. Tim Cook décrit la réalité augmentée comme une technologie qui va tout changer. Selon lui, l’Apple Glass va durablement influencer le marché. Un tel produit est notoirement difficile à développer, car Apple veut en faire un objet du quotidien, peu encombrant, léger et que l’on porte constamment.

La réalité virtuelle est le prochain eldorado des géants de la technologie. Une compagnie telle que Meta engloutit plusieurs milliards de dollars par an dans la création d’un Métavers. Le potentiel économique est cependant énorme. Rien qu’en 2021, on estime que la réalité virtuelle a généré près de 22 milliards $. Si les prévisions sont correctes, ce chiffre aura triplé à l’horizon 2030.

De nombreux experts s'accordent cependant à dire que le marché est naissant, et que le public n’a pas encore accroché au concept. Les casques de réalité virtuelle actuels sont souvent encombrants, et nécessitent une installation fastidieuse qui a de quoi décourager le public pour une utilisation au quotidien. L’arrivée des Apple Glass pourrait changer tout cela. La compagnie a l'intention d'en écouler 1,5 million.